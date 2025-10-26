Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Theo dõi Báo Tiền phong trên

Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường vượt mức lịch sử, nhiều khu vực ở TPHCM mênh mông nước

Hương Chi

TPO - Triều cường dâng cao, vượt mức lịch sử, nhiều khu vực giáp sông Sài Gòn ngập nặng. Tại khu vực chợ Thủ Dầu Một (TPHCM), nhiều hàng quán phải đóng cửa, chờ nước rút. Đây là chợ lâu đời và lớn nhất tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Video: Triều cường gây ngập khu vực chợ Thủ Dầu Một
tp-trieu-cuong-8.jpg
Ngày 26/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, do triều cường dâng cao, nhiều khu vực giáp sông Sài Gòn bị ngập, trong đó có chợ Thủ Dầu Một﻿ (phường Thủ Dầu Một, TPHCM).
tp-trieu-cuong-7.jpg
Khu vực chợ nước dâng﻿ cao, một số hàng quán phải đóng cửa chờ nước rút. Người dân đi chợ buổi sáng ngày cuối tuần đầy vất vả, phải lội nước.
trieu-cuong-6.jpg
Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, triều cường ở TPHCM﻿ vượt mốc lịch sử những ngày qua, kết hợp mưa lớn gây ngập nước khắp nơi.
tp-trieu-cuong.jpg
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 6 - 9 độ bắc, hình thế này là nguyên nhân chính đã gây mưa nhiều ở khu vực Nam bộ, có nơi mưa 70 - 80 thậm chí trên 100 mm.
tp-trieu-cuong-9.jpg
Tại TPHCM, khu vực Đông Nam bộ do mưa lớn, các hồ chứa thủy điện xả và kết hợp với triều cường cao, gây nên ngập lụt﻿.
tp-trieu-cuong-5.jpg
Tại Thủ Dầu Một triều cường vượt mức lịch sử (Thủ Dầu Một 1,87 m, cao hơn mức lịch sử 1,80 m vào năm 2019). Phần lớn các trạm đều đạt vượt báo động III từ 10 - 20 cm, có nơi trên 30 cm, một số trạm đạt vượt mốc lịch sử từ 3 - 7 cm.
tp-trieu-cuong-6.jpg
Theo cơ quan khí tượng, mực nước triều cường dâng cao đã gây ngập lụt ở nhiều nơi độ sâu ngập khoảng từ 1 - 1,6 m (đất tự nhiên không có đê bao, mặt ruộng), một số đường giao thông và đô thị ngập khoảng 0,5 đến 0,8 m.
tp-trieu-cuong-4.jpg
Tại TPHCM do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa﻿ diễn ra nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to, mưa rất to tại trạm đo mưa thuộc xã Phước Thành (172,8 mm).
tp-trieu-cuong-3.jpg
tp-trieu-cuong-1.jpg
Theo cơ quan chức năng TPHCM, nguyên nhân chính gây mực nước triều cao chủ yếu do mưa lớn, kết hợp kỳ triều cường﻿ theo quy luật thiên văn. Ngoài ra còn có sự cộng hưởng bởi xả lũ từ các hồ thủy điện, thủy lợi.
tp-trieu-cuong-2.jpg
Sông Sài Gòn khu vực chợ Thủ Dầu Một, nước dâng cao.

Mưa, triều cường trong vài ngày qua tại TPHCM đã gây thiệt hại về người và tài sản. Ghi nhận 1 người tử vong, nguyên nhân do mưa lớn, nước chảy xiết cuốn trôi căn nhà tạm của cụ bà Nhâm Nữ (SN 1946) xây dựng ven suối Bến Ván tại tổ 7, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng. Phường Bến Cát bị ngập 69 căn nhà. Phường Long Nguyên ngập 103 nhà dân, ngập khoảng 42,5 ha cây trồng, hoa màu của các hộ dân, 9 tuyến đường bị ngập, độ sâu ngập từ 0,3 m đến 1,2 m.

Hương Chi
#chợ Thủ Dầu Một #sông Sài Gòn #phường Thủ Dầu Một #TPHCM #triều cường #ngập #đỉnh triều

