Triều cường vượt mức lịch sử, nhiều khu vực ở TPHCM mênh mông nước

Mưa, triều cường trong vài ngày qua tại TPHCM đã gây thiệt hại về người và tài sản. Ghi nhận 1 người tử vong, nguyên nhân do mưa lớn, nước chảy xiết cuốn trôi căn nhà tạm của cụ bà Nhâm Nữ (SN 1946) xây dựng ven suối Bến Ván tại tổ 7, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng. Phường Bến Cát bị ngập 69 căn nhà. Phường Long Nguyên ngập 103 nhà dân, ngập khoảng 42,5 ha cây trồng, hoa màu của các hộ dân, 9 tuyến đường bị ngập, độ sâu ngập từ 0,3 m đến 1,2 m.