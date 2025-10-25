TPHCM đón mưa lớn diện rộng với tổng lượng 150–300mm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM từ nay đến ngày 29/10, khu vực TPHCM có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa từ đêm 26/10 tới ngày 29/10 phổ biến từ 150-300mm.

Sáng 25/10, trung tâm TPHCM và khu vực lân cận không có nắng, trời nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa rào.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, khu vực TPHCM có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 19h ngày 23/10 đến 19h ngày 24/10 ở một số nơi như sau: Thủ Dầu Một 51,6mm; An Phú 48,6mm; Phạm Văn Cội 29.2mm; ...

anh-man-hinh-2025-10-25-luc-071906.png
Bản đồ dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24h tới.

Dự báo từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Từ 48 giờ đến 72 giờ tới (từ đêm 26/10 đến ngày 29/10), khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa từ đêm 26/10 tới ngày 29/10 phổ biến 150-300mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

anh-man-hinh-2025-10-25-luc-071929.png
anh-man-hinh-2025-10-25-luc-071938.png
Dự báo tổng lượng mưa, xác suất mưa cho từng khu vực tại TPHCM từ 1h ngày 25/10 đến 1h ngày 27/10.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#mưa lớn TPHCM #ngập lụt TPHCM #dự báo thời tiết #mưa dông #khí tượng Nam Bộ #cảnh báo mưa lớn #TPHCM

