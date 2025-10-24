Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới về đợt mưa lớn kéo dài ở miền Trung

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo trong khoảng thời gian từ chiều tối 24/10 đến chiều tối 27/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa thời gian này từ 130-270mm, có nơi trên 500mm.

Đêm qua và ngày hôm nay (24/10), do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh và địa hình đón gió của miền Trung, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía đông Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/10 đến 15h ngày 24/10 có nơi trên 100mm như trạm Kỳ Phú (Hà Tĩnh) 160.2mm, trạm Vĩnh Tú (Quảng Trị) 143.8mm, trạm Thuận An (Huế) 303.8mm, trạm Bà Nà (Đà Nẵng) 108.4mm, trạm Hoài Đức (Gia Lai) 109.4mm.

Dự báo hình thái trên tiếp tục gây mưa cho khu vực này trong những ngày tới. Trong đó, từ chiều tối 24/10 đến chiều tối 26/10, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80- 170mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển.

Ngoài ra, từ chiều tối 24/10 đến ngày 25/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 15-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

mua-da-nang-1006.jpg
Khu vực miền Trung tiếp tục đón mưa lớn trong nhiều ngày tới.

Dự báo từ chiều tối 26/10 đến chiều tối 27/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Do mưa lớn kéo dài, chiều nay lũ trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy dưới BĐ2 là 0,21m, lũ trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc dưới BĐ2 là 0,38m, lũ trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long dưới báo động (BĐ)2 là 0,36m.

Từ chiều tối nay đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc

