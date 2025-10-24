Hồ Dầu Tiếng xả lũ đến 150 m3/s, cảnh báo ngập úng vùng ven sông Sài Gòn

TPO - Hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ với lưu lượng từ 36 - 150 m3/s, đề phòng gây ngập úng vùng ven sông Sài Gòn khi kết hợp mưa. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất nước với diện tích mặt khoảng 270 km2, thuộc địa phận các tỉnh Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai.

Ngày 24/10, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết, hồ Dầu Tiếng xả tràn đợt 6, năm 2025.

​Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, cơ quan chức năng quyết định lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng, bắt đầu từ 7 giờ ngày 25/10 đến 7 giờ ngày 1/11, với lưu lượng xả linh hoạt 36 - 150m3/s.

Mưa lớn và triều cường dâng gây ngập nhà dân ở TPHCM

Sau thời gian trên, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập liên hồ tối thiểu là 36 m3/s. Đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng cho biết, sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết, diễn biến thuỷ triều và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp.

Theo cơ quan chức năng, với lưu lượng xả tối đa 150m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của xả tràn, mưa, triều cường, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương giáp ranh sông Sài Gòn tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó. Chủ động triển khai phương án ứng phó ngập lụt với các tình huống mưa lớn và xả tràn hồ Dầu Tiếng.

Từ hôm qua và sáng nay, triều cường dâng cao gây ngập khu vực ven sông Sài Gòn. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về thiên tai, xả lũ hồ chứa; thông tin kịp thời đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Để đề phòng sạt lở bờ sông, các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, vận động và di dời các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và khu vực trũng thấp bị ngập lụt. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra mưa lớn, xả tràn gây ngập lụt, sạt lở bờ sông.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên BĐI sẽ duy trì đến hết ngày 26-27/10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông.

Video: Hồ Dầu Tiếng xả lũ