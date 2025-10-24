Nghiên cứu mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xóa điểm đen ùn tắc

TPO - Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, tuyến đường Nguyễn Tất Thành - trục giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TPHCM sẽ được nghiên cứu mở rộng về phía cảng Khánh Hội (hướng ra sông Sài Gòn). Việc xác định lộ giới và phương án mở rộng cụ thể sẽ được Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cụ thể, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hạ tầng khu vực trong tương lai.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc thực hiện nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể khu đất cảng Khánh Hội (phường Xóm Chiếu, TPHCM), trong đó có nội dung mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm thành phố).

Mở rộng đường ra hướng bờ sông Sài Gòn

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, khu đất cảng Khánh Hội (tiểu khu cảng quận 4 cũ) nằm ở vị trí trung tâm thành phố, tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, và giáp sông Sài Gòn – trục cảnh quan chính, được xem là điểm nhấn kiến trúc đô thị đặc biệt quan trọng của khu vực.

Hiện trạng khu đất có Bến Nhà Rồng – Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM), Văn phòng Công ty Cảng Sài Gòn, cùng hệ thống kho cũ được xây dựng từ những năm 1925-1929, các cầu tàu và tháp nước mang giá trị lịch sử – văn hóa cần được đánh giá, bảo tồn và khai thác hợp lý nhằm phát triển không gian giáo dục truyền thống, du lịch và văn hóa đô thị. Khu vực này cũng còn một số hộ dân sinh sống ven tuyến Nguyễn Tất Thành.

Một phần khu vực cảng Khánh Hội và tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Duy Anh

Trong khi đó, tuyến đường Nguyễn Tất Thành hiện là trục giao thông huyết mạch kết nối Khu Nam với trung tâm TPHCM, thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm do mặt đường chưa được mở rộng theo quy hoạch.

Trước thực tế trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết định hướng mở rộng tuyến đường về phía Cảng Khánh Hội, còn lộ giới và phương án cụ thể sẽ do Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất, đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể và đáp ứng nhu cầu hạ tầng khu vực trong tương lai.

Phương án quy hoạch khu đất cảng Khánh Hội

Về phương án quy hoạch và định hướng không gian kiến trúc khu đất cảng Khánh Hội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, hiện tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô còn rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích công viên, không gian công cộng và sân chơi phục vụ cộng đồng trong khu vực vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Do đó, việc ưu tiên bố trí quỹ đất để phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng kết hợp với các tiện ích công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí được xem là nhiệm vụ cấp thiết. Phương án này không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Trước đó, UBND TP.HCM đã thống nhất trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, xác định khu vực Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội (quận 4) sẽ được quy hoạch trở thành “Cảng hành khách quốc tế”. Nội dung này đã được cập nhật trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025.

Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đề xuất sơ bộ phương án quy hoạch tổng mặt bằng khu đất cảng Khánh Hội với diện tích khoảng 31,5ha. Chức năng sử dụng đất gồm khu công viên cây xanh đa chức năng kết hợp tiện ích công cộng, không gian vui chơi giải trí phục vụ người dân và khu cảng hành khách quốc tế.

Cơ cấu sử dụng đất (không bao gồm phần diện tích Bến Nhà Rồng – Bảo tàng Hồ Chí Minh và đất quốc phòng) gồm đất công viên cây xanh khoảng 60%; đất công trình công cộng khoảng 20% và đất cảng hành khách quốc tế khoảng 20%.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đề xuất UBND phường Xóm Chiếu rà soát quy hoạch hiện hành và tiến hành điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu (930ha), đồng thời lập quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở triển khai dự án.