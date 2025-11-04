Nghi lễ mừng cơm mới của đồng bào dân tộc miền núi Nghệ An

TPO - Nghi lễ “mừng cơm mới” được đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú tổ chức để tạ ơn thần núi, thần sông đã cho bà con có vụ mùa lúa đầy kho, thơm ngon, có lương thực cho cả năm không lo bị đói.