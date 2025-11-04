Nghi lễ mừng cơm mới của đồng bào dân tộc miền núi Nghệ An

TPO - Nghi lễ “mừng cơm mới” được đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú tổ chức để tạ ơn thần núi, thần sông đã cho bà con có vụ mùa lúa đầy kho, thơm ngon, có lương thực cho cả năm không lo bị đói.
Những bông lúa nếp chín mẩy, trĩu bông được chọn để hái mang về làm cốm chuẩn bị cho lễ hội cơm mới. Ảnh: Rạng Đông.
Mâm cúng trong nghi lễ ngoài đầu, đuôi lợn được bà con nuôi trên rẫy còn có nhiều sản vật đặc trưng như rượu cần, gà luộc, cá suối, rau rừng. Tất cả tinh túy, sản vật quý do bà con nuôi trồng được bày lên mâm cúng dâng tổ tiên, các vị thần sông núi để tạ ơn trên luôn che chở, bảo vệ và cho dân bản mùa màng tươi tốt bội thu.