Văn hóa

Google News

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ vẫn đủ các nghi lễ chính

Anh Nhàn - Vân Sơn
TPO - Bà Võ Thị Diễm Phượng-Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ (TPHCM) cho biết, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 vẫn diễn ra đầy đủ các nghi lễ chính; chỉ có một số hoạt động tạm dừng.

Phát biểu tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 25/9 bà Võ Thị Diễm Phượng – Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết: Theo kế hoạch của UBND TP.HCM về tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2025, lễ hội Nghinh Ông vẫn được duy trì với nhiều hoạt động trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa tinh thần, tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá du lịch Cần Giờ.

Tuy nhiên, có 6 hoạt động nằm trong chương trình lễ hội năm nay phải tạm dừng. Cụ thể: thuyền hoa đăng (chỉ còn duy trì thả đèn hoa đăng trên biển), giải thể thao học sinh, đua thuyền rồng, đua cà kheo (chỉ giữ phần biểu diễn), điền kinh bãi biển và môn thể thao phối hợp.

nghinh-ong.jpg
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là lễ hội truyền thống lớn nhất của ngư dân vùng biển TP.HCM (ảnh: Phạm Nguyễn)

“Các hoạt động chính của lễ hội như viếng nghĩa trang, viếng đền thờ Anh hùng Trương Định, lễ thượng đại kỳ, lễ rước và nghi thức Nghinh Ông trên biển vẫn được tổ chức trang trọng. Người dân và du khách có thể yên tâm tham gia đầy đủ phần lễ truyền thống cũng như nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc khác” - bà Võ Thị Diễm Phượng nhấn mạnh.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong ba ngày từ 5–7/10/2025 (tức 14–16/8 âm lịch) tại xã Cần Giờ. Sân khấu chính đặt tại công viên trung tâm xã. Lễ hội do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp UBND huyện Cần Giờ và các sở ngành liên quan tổ chức.

Ngoài phần lễ truyền thống, điểm nhấn của lễ hội 2025 là giải Marathon Xanh lần thứ IV – sự kiện thể thao khởi động chuỗi hoạt động ngay trong cuối tuần này. Song song đó, Cần Giờ cũng duy trì nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quen thuộc như biểu diễn đường phố, hát bội, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, trưng bày hình ảnh tái hiện lịch sử lễ hội và bắn pháo hoa nghệ thuật.

Ban tổ chức kỳ vọng, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 vẫn sẽ mang lại không khí sôi nổi, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách, quảng bá hình ảnh miền biển Cần Giờ thân thiện, văn minh.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là lễ hội truyền thống lớn nhất của ngư dân vùng biển TP.HCM, được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013. Lễ hội diễn ra hằng năm vào tháng 8 âm lịch với nghi thức chính là lễ Nghinh Ông – rước cá Ông (cá voi) trên biển về lăng thờ. Ngoài ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là dịp để cộng đồng ngư dân cầu mưa thuận gió hòa, mùa cá bội thu và gắn kết tinh thần làng biển.

Anh Nhàn - Vân Sơn
