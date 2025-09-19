Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Đến phố Trịnh Công Sơn thưởng thức Lễ hội đồ uống Hà Nội

Phùng Linh
TPO - Lễ hội đồ uống Hà Nội 2025 khai mạc tối ngày 18/9 đem đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm mở trên tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, lễ hội đồ uống Hà Nội năm 2025 không chỉ tôn vinh ngành đồ uống và văn hóa ẩm thực - niềm tự hào của Thủ đô và đất nước - mà còn quảng bá hình ảnh Hà Nội như một thành phố ẩm thực hấp dẫn, nơi du khách có thể thưởng thức những hương vị đặc sắc gắn liền với văn hóa và đời sống. Đây cũng là dịp để kết nối ngành du lịch với các lĩnh vực F&B, nhà hàng, khách sạn, lữ hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch bền vững.

lehoidouong-09.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2025.

"Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, lễ hội còn là cầu nối để gìn giữ giá trị văn hóa, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và lan tỏa tình yêu với ẩm thực - đồ uống Hà Nội", ông Nguyễn Trần Quang chia sẻ.

lehoidouong-10.jpg
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu khai mạc lễ hội.

Với 80 gian hàng đa sắc màu, lễ hội mở ra không gian phong phú để du khách “thưởng vị”. Từ những thức uống truyền thống Hà Nội và ba miền như trà, chè, ánh xu hướng sống xanh, sống khỏe của thời đại.

Không gian đồ uống quốc tế mang đến sắc màu hội nhập, trong khi khu ẩm thực “Vị Hà Nội” cùng nghề truyền thống đưa du khách vào thế giới ẩm thực tinh tế và câu chuyện văn hóa được kể qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Bên cạnh đó, khu check-in nghệ thuật với ánh sáng và tiểu cảnh độc đáo sẽ lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ, đặc trưng mùa thu Hà Nội.

lehoidouong-07.jpg
tp-lehoidouong-08.jpg
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mở màn cho chuỗi hoạt động kéo dài 5 ngày của lễ hội.

Trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, ca múa nhạc, trò chơi dân gian, game show, workshop trải nghiệm, trình diễn pha chế và ẩm thực ngay tại sân khấu và khu gian hàng. tọa đàm chuyên đề “Nâng tầm dịch vụ F&B trong trải nghiệm du lịch” sẽ là diễn đàn để các chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi xu hướng, chia sẻ giải pháp nhằm thu hút du khách thông qua dịch vụ ẩm thực và đồ uống.

lehoidouong-06.jpg
tp-lehoidouong-05.jpg
tp-lehoidouong-03.jpg
tp-lehoidouong-02.jpg
tp-lehoidouong-01.jpg
Đông đảo đại biểu và du khách trải nghiệm tại Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025.

Lễ hội còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp du lịch xanh, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải nhựa, hướng tới phát triển bền vững. Không gian trang trí cũng được thiết kế công phu với cờ hoa, cổng chào và tiểu cảnh nghệ thuật mô phỏng dòng chảy hương vị, kết hợp cùng ánh sáng hiện đại, tạo nên bầu không khí sôi động trong những ngày thu lịch sử.

Phùng Linh
