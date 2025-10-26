Sa Pa khai mạc chuỗi lễ hội kéo dài từ nay đến đầu năm 2026

TPO - Sáng 25/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Lễ hội Mùa Đông Sa Pa năm 2025 và Lễ hội Hoa Sen đá chính thức khai mạc. Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch kéo dài đến đầu năm 2026 trên địa bàn Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Dự lễ khai mạc có bà Sùng Thị Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Lào Cai, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Cá nước lạnh Lào Cai, lãnh đạo phường Sa Pa và các xã khu vực trung tâm cùng đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa - cho biết Sa Pa, “viên ngọc xanh của vùng Tây Bắc”, đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam. Lễ hội Mùa Đông được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa bản địa và con người Sa Pa, đồng thời quảng bá hình ảnh “Sa Pa - điểm đến năm mùa, an toàn, thân thiện và tràn đầy sức sống”.

Chương trình thu hút đông đảo du khách.

Với chủ đề Sa Pa - vũ điệu mùa Đông trong mạch nguồn văn hóa, Lễ hội Mùa Đông 2025 không chỉ tái hiện nét đẹp truyền thống mà còn mang đến nhiều hoạt động mới lạ, kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật trình diễn và các sự kiện thể thao - du lịch đặc sắc.

Ngay sau lễ khai mạc, Lễ hội Hoa Sen đá 2025 cũng được chính thức mở màn tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, diễn ra từ 25/10 đến 24/11. Không gian lễ hội được thiết kế như một khu vườn nghệ thuật thị giác với hàng nghìn chậu sen đá xếp thành các mô hình độc đáo, biểu trưng cho sức sống bền bỉ của con người vùng cao. Du khách có thể dạo bước giữa “biển sen đá” rực rỡ, chụp ảnh tại các tiểu cảnh sáng tạo, hoặc tham gia cuộc thi “Trồng sen đá”, hoạt động trải nghiệm nơi du khách tự tay gieo một mầm xanh nhỏ, mang về biểu tượng của sự an nhiên và tĩnh tại.

Từ tháng 11, không khí lễ hội tiếp tục sôi động với các show nghệ thuật đặc sắc như Thiêng và Vũ điệu dưới trăng, được tổ chức từ ngày 7 đến 15/11 tại quảng trường trung tâm Sa Pa. Đây là chương trình đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó sinh sống trên địa bàn khu vực Sa Pa, ca ngợi vẻ đẹp tình yêu đôi lứa, nếp sống sinh hoạt cộng đồng gắn với thiên nhiên núi rừng.

Nhiều tiết mục văn nghệ tại lễ hội.

Tháng 12, Sa Pa sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao khi Giải đua xe đạp địa hình “Sa Pa Forever” diễn ra trong hai ngày 13-14/12. Đường đua được thiết kế băng qua nhiều địa hình đặc trưng của vùng cao, từ thung lũng Mường Hoa đến các cung đường quanh núi Fansipan, hứa hẹn là trải nghiệm đầy thử thách và hấp dẫn với các vận động viên trong nước và quốc tế.

Ngay sau đó, chương trình xác lập kỷ lục ẩm thực Sa Pa và Lễ hội Tuyết 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 20/12, tái hiện không gian Giáng sinh giữa tuyết trắng với những gian hàng đặc sản vùng cao, đồ nướng Sa Pa, rượu ngô, thắng cố, cùng màn trình diễn tạo tuyết nhân tạo trên nền nhạc mùa đông.

Du khách nước ngoài thích thú tham gia lễ hội.

Khép lại chuỗi sự kiện sẽ là Chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026, kết hợp với Lễ đón đoàn khách du lịch đầu tiên của năm mới. Sự kiện diễn ra tại quảng trường trung tâm thị xã Sa Pa, với sân khấu âm nhạc ngoài trời, pháo hoa, ánh sáng và những màn trình diễn nghệ thuật dân tộc, đánh dấu thời khắc Sa Pa bước sang một năm du lịch mới.

Chuỗi lễ hội năm nay được kỳ vọng không chỉ mang đến cho du khách một mùa đông đầy trải nghiệm mà còn góp phần làm sống lại những giá trị văn hóa bản địa, tiếp nối mạch nguồn văn hóa Tây Bắc trong nhịp sống hiện đại.