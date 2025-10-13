Thịnh 'Lito' ông chủ 'quyền lực mềm' ở Sa Pa

TP - Thịnh tự xây dựng và vận hành các kênh truyền thông trên Tiktok, Facebook với hơn 200 nghìn người theo dõi. Thông tin trong kênh của anh có sự trung thực của một anh công nhân và tính sáng tạo, miệt mài trong tìm hiểu văn hoá, đời sống thực tế ở Sa Pa của một chàng trai thông minh, kiên nhẫn. Các kênh truyền thông đó chứa tệp khách hàng quý giá, là “quyền lực mềm” của ông chủ trẻ, đầy bản sắc trong ngành du lịch Sa Pa.

Chàng công nhân đam mê làm du lịch

Nguyễn Hữu Thịnh sinh năm 1992, trong gia đình nông dân ở xã Cẩm Khê (Phú Thọ). Sau khi học xong lớp 12, anh bươn chải đủ nghề từ Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang đến làm công nhân tại nhà máy Samsung Thái Nguyên. Tuy cuộc sống quăng quật nhưng chàng trai 33 tuổi này vẫn giữ được vẻ điển trai, thanh mảnh, có phần thư sinh.

Du khách trong chuyến du lịch thông qua Công ty Thịnh “Lito”

Cuộc khởi nghiệp của Thịnh bắt đầu từ năm 2018, khi anh nhận thấy tiềm năng du lịch ở Sa Pa. Lúc đó, anh dùng số tiền tích góp cùng ước mơ đổi đời để thuê đất, dựng homestay. Cơ sở đầu tiên nằm trên đồi hoa, đường vào chỉ là lối mòn, mọi vật liệu phải tự tay vợ chồng anh gùi vác. Không đủ vốn, anh cắm sổ đỏ của mẹ vay tiền nuôi hi vọng thành ông chủ trẻ ở Sa Pa. Cơ sở đi vào vận hành, chưa có nhiều khách thì dịch COVID-19 ập đến, khiến homestay phải đóng cửa, mất trắng gần 500 triệu đồng. “Lúc đó hụt hẫng lắm, nhưng hai vợ chồng động viên nhau coi như mất một năm, rồi làm lại từ đầu”, anh Thịnh nhớ lại.

Năm 2021, Thịnh quay lại Sa Pa, vừa kinh doanh homestay vừa xây dựng kênh TikTok “Thịnh Sa Pa Lito Travel”, đồng thời thành lập Công ty Lito Travel. Ban ngày chạy taxi mưu sinh, ban đêm anh tự học quay dựng, truyền thông để quảng bá dịch vụ.

Ông Vũ Đại Dương, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, nhận xét: “Lito Travel là đơn vị dám nghĩ, dám làm, đặc biệt làm tốt công tác truyền thông quảng bá Sa Pa. Nhờ đó, du khách biết đến và theo dõi Sa Pa hàng ngày, thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững”.

Có thể mất khách hàng nhưng giữ được niềm tin

Điểm khác biệt của Lito Travel chính là sự trung thực. Thời tiết Sa Pa thất thường, một trận mưa lớn có thể làm hỏng toàn bộ kế hoạch của khách. Vì thế, công ty luôn chủ động báo trước, hoàn tiền hoặc đổi lịch, dù chịu lỗ để giữ uy tín. “Mất khách một lần nhưng giữ được niềm tin lâu dài, đó mới là cách tồn tại bền vững”, anh nói.

Từ quan điểm này, anh xây dựng mạng lưới liên kết khách sạn, homestay, nhà hàng và vận tải ở Sa Pa và Tây Bắc, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong mọi tình huống. Du khách vì thế luôn cảm thấy yên tâm khi chọn được những địa chỉ uy tín, được chăm sóc tận tình. Anh cũng tiên phong cập nhật thời tiết Sa Pa hàng ngày qua livestream, video ngắn, đồng thời giới thiệu văn hoá bản địa của người Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó như một giá trị cốt lõi trong dịch vụ của mình.

Thịnh “Lito” trong một ngày băng giá ở Sa Pa

Hiện công ty đã phát triển thành hệ thống gồm khách sạn phục vụ hàng nghìn khách mỗi tháng. Công ty còn là cơ sở hướng dẫn, kết nối và truyền thông cho khách khách du lịch, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động từ nhiều tỉnh thành và người dân địa phương.

Không chỉ kinh doanh, anh còn chú trọng hoạt động cộng đồng. Trong bão Yagi, tháng 9 năm 2024, anh cùng các doanh nghiệp Sa Pa nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày hỗ trợ bà con và lực lượng cứu hộ, kêu gọi hơn 200 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cứu trợ. Doanh nghiệp của anh cũng miễn phí lưu trú cho đoàn thiện nguyện, tạo hiệu ứng lan tỏa khiến nhiều khách sạn khác cùng hưởng ứng.

Ngoài ra, anh còn hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khác xây dựng truyền thông, tích cực tham gia xúc tiến quảng bá trên báo chí Trung ương và địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Sa Pa.

Chị Phạm Diệp Anh, du khách từ TPHCM, chia sẻ: “Tôi biết đến Lito Travel qua TikTok và bị cuốn hút bởi sự chân thật. Chúng tôi cập nhật được thời tiết, cảnh đẹp và đặt dịch vụ rất yên tâm. Chuyến đi thực sự ý nghĩa”.