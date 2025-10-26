Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rộn ràng không khí lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi - Phú Thọ

TPO - Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối tháng 10, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 diễn ra tại xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Trải dài trên những triền đồi uốn lượn, sắc vàng của mùa lúa chín hòa cùng tiếng chiêng Mường ngân vang tạo nên một bức tranh thiên nhiên - văn hóa mang đậm dấu ấn vùng miền núi trung du Bắc Bộ.

Ruộng bậc thang﻿ Miền Đồi từ lâu được biết đến là một trong những danh thắng đẹp nhất của Phú Thọ. Không chỉ là kết tinh của bàn tay lao động khéo léo, nơi đây còn lưu giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào Mường.
Trên những thửa ruộng nối tiếp nhau như nấc thang lên trời, người Mường đã tạo dựng một không gian sinh thái, nông nghiệp bền vững﻿, vừa phục vụ sản xuất vừa trở thành tài nguyên du lịch độc đáo.
Lễ hội năm nay được tổ chức trong hai ngày 25-26/10 với nhiều hoạt động phong phú, tái hiện sinh động đời sống và phong tục của người Mường.
Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật thực cảnh khắc họa quá trình canh tác ruộng bậc thang, trình diễn chiêng Mường với sự tham gia của 200 nghệ nhân, tạo nên không gian âm thanh rộn rã, ngân vang giữa đại ngàn.
Du khách được hòa mình vào không khí vui tươi của các trò chơi dân gian; nghi thức “Lễ mừng cơm mới﻿” - rước vía lúa, thể hiện lòng biết ơn đối với đất trời và mùa màng no đủ. Đồng thời, du khách thưởng thức ẩm thực đặc trưng vùng sơn cước và tham quan các gian hàng OCOP, sản vật địa phương...
Tất cả những nghi lễ làm nổi bật nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mường nơi đây.
Ông Bùi Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc - cho biết, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, kết nối du khách trong và ngoài tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người Mường trong hành trình xây dựng quê hương.

Giữa tiếng chiêng vang vọng và hương lúa chín lan tỏa, Thượng Cốc hôm nay hiện lên như một bức tranh sống động, nơi bản sắc truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại﻿, mở ra tương lai tươi sáng cho du lịch Phú Thọ.

Xã Thượng Cốc hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Miền Đồi, Văn Sơn và Thượng Cốc, tỉnh Hòa Bình cũ. Xã có diện tích hơn 58 km² với hơn 18.000 dân, trong đó đồng bào Mường chiếm đa số. Hệ thống giao thông thuận lợi kết nối các tuyến Quốc lộ 12B, Quốc lộ 6 và đường mòn Hồ Chí Minh mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn văn hóa bản địa.

