Rộn ràng không khí lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi - Phú Thọ

TPO - Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối tháng 10, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 diễn ra tại xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Trải dài trên những triền đồi uốn lượn, sắc vàng của mùa lúa chín hòa cùng tiếng chiêng Mường ngân vang tạo nên một bức tranh thiên nhiên - văn hóa mang đậm dấu ấn vùng miền núi trung du Bắc Bộ.