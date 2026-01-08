Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Sắc màu văn hóa dân tộc thắp lửa khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình nghệ thuật - giao lưu văn hóa với chủ đề "Mạch nguồn bản sắc - Khát vọng vươn xa" là dịp ý nghĩa nhằm tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.

Video đặc sắc chương trình nghệ thuật - giao lưu văn hóa với chủ đề "Mạch nguồn bản sắc - Khát vọng vươn xa".

Tối 7/1, tại trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Câu lạc bộ Thanh niên Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc tổ chức chương trình nghệ thuật - giao lưu văn hóa với chủ đề "Mạch nguồn bản sắc - Khát vọng vươn xa".

tp-mpp.jpg
Chương trình thu hút gần 1.000 thanh thiếu niên, học sinh tham gia.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026). Đồng thời góp phần tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Tại chương trình, gần 1.000 đoàn viên, thanh thiếu niên Nghệ An được tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc các dân tộc như múa lăm vông, nhảy sạp, trình diễn cồng chiêng, làm vía cầu mong bình an, may mắn. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc cũng được các bạn học sinh, các thành viên trong câu lạc bộ thể hiện, mang lại không khí vui tươi, đậm sắc màu văn hóa cho chương trình.

tp-moi8.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang lại không khí vui tươi, đậm sắc màu văn hóa cho chương trình.

Không chỉ là không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình còn dành thời gian tọa đàm, giao lưu với ca sĩ trẻ Nam Giang, Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh (xã Châu Tiến, Nghệ An) cùng em Nguyễn Thị Hà Hân (học sinh Trường Dân tộc Nội trú Nghệ An, thành viên Câu lạc bộ Thanh niên Bảo tồn Di sản Văn hóa Dân tộc tỉnh). Những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về hành trình gắn bó, gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa trong đời sống đương đại đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh tham dự.

tp-noi10.jpg
Phần tọa đàm giao lưu truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất quà ý nghĩa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

tp-moi6.jpg
Tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường.
tp-moi1.jpg
Các em học sinh, thành viên câu lạc bộ thể hiện đánh cồng chiêng.
tp-moi5.jpg
tp-moi3.jpg
tp-moi2.jpg
Các đại biểu, đoàn viên thanh niên, học sinh cùng tham gia múa lăm vông.
Ngọc Tú
#Nghệ An #dân tộc #thanh niên #đoàn viên #sinh viên #văn hóa dân tộc

Xem thêm

Cùng chuyên mục