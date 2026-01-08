Sắc màu văn hóa dân tộc thắp lửa khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Nghệ An

TPO - Chương trình nghệ thuật - giao lưu văn hóa với chủ đề "Mạch nguồn bản sắc - Khát vọng vươn xa" là dịp ý nghĩa nhằm tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.

Video đặc sắc chương trình nghệ thuật - giao lưu văn hóa với chủ đề "Mạch nguồn bản sắc - Khát vọng vươn xa".

Tối 7/1, tại trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Câu lạc bộ Thanh niên Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc tổ chức chương trình nghệ thuật - giao lưu văn hóa với chủ đề "Mạch nguồn bản sắc - Khát vọng vươn xa".

Chương trình thu hút gần 1.000 thanh thiếu niên, học sinh tham gia.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026). Đồng thời góp phần tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Tại chương trình, gần 1.000 đoàn viên, thanh thiếu niên Nghệ An được tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc các dân tộc như múa lăm vông, nhảy sạp, trình diễn cồng chiêng, làm vía cầu mong bình an, may mắn. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc cũng được các bạn học sinh, các thành viên trong câu lạc bộ thể hiện, mang lại không khí vui tươi, đậm sắc màu văn hóa cho chương trình.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang lại không khí vui tươi, đậm sắc màu văn hóa cho chương trình.

Không chỉ là không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình còn dành thời gian tọa đàm, giao lưu với ca sĩ trẻ Nam Giang, Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh (xã Châu Tiến, Nghệ An) cùng em Nguyễn Thị Hà Hân (học sinh Trường Dân tộc Nội trú Nghệ An, thành viên Câu lạc bộ Thanh niên Bảo tồn Di sản Văn hóa Dân tộc tỉnh). Những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về hành trình gắn bó, gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa trong đời sống đương đại đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh tham dự.

Phần tọa đàm giao lưu truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất quà ý nghĩa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường.

Các em học sinh, thành viên câu lạc bộ thể hiện đánh cồng chiêng.