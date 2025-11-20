TP Huế: Quân đội, công an bất chấp mưa rét gia cố kè sạt lở nặng, ‘cứu’ tuyến đường độc đạo

TPO - Trận mưa lũ lớn thứ 4 đã làm hư hỏng, khoét sâu 200 m bờ kè ven sông suối tại xã Hưng Lộc, TP Huế. Trước tình hình này, lực lượng quân sự, công an, dân quân và an ninh cơ sở, người dân kịp thời có mặt, bất chấp nước lớn, mưa rét để cùng phối hợp gia cố, sửa chữa công trình, ngăn chia cắt tuyến đường độc đạo của xã.

Theo UBND xã Hưng Lộc, từ ngày 17/11 đến nay, lực lượng quân sự, công an, dân quân, an ninh cơ sở, người dân địa phương… thường xuyên có mặt tại hiện trường sạt lở bờ kè tại hai thôn Xuân Mỹ và Xuân Lộc để khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra.

Tình trạng sạt lở do mưa lũ tại xã Hưng Lộc, TP Huế, đã phá hỏng bờ kè, ăn sâu vào vườn tược của dân, gây nguy cơ phá sập﻿ tuyến đường độc đạo liên thôn của xã.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã huy động lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc cùng dân quân địa phương bám hiện trường tại thôn Xuân Mỹ và Xuân Lộc để khắc phục sạt lở bờ kè. Tại đây, những ngày vừa qua, gần 200 m bờ kè bị nước lũ khoét sâu, cuốn trôi, đe dọa vườn tược, nhà cửa của dân và nguy cơ làm sập tuyến đường liên thôn độc đạo trong khu vực.

Lực lượng quân đội đã triển khai phương tiện, rọ đá và vật liệu để gia cố các vị trí xung yếu. Bùn đất trôi dày, mặt đường trơn trượt, dòng nước xoáy liên tục gây nên điểm sạt lở mới, khiến quá trình thi công, xử lý sự cố gặp nhiều trở ngại.

Lực lượng quân đội tham gia xử lý sạt lở﻿ tại Hưng Lộc. Ảnh: Thành Đạo

Cùng thời điểm, Công an xã Hưng Lộc duy trì lực lượng để phối hợp hỗ trợ khắc phục sự cố sạt lở bờ kè. Trung tá Vũ Thanh Tùng - Trưởng Công an xã Hưng Lộc, cho biết, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân dùng rọ đá, bao tải đất để chèn giữ phần kè bị xâm thực. Một số đoạn sạt lở đã ăn sâu sát mép đường giao thông liên thôn, gây nguy cơ sập hoàn toàn đoạn công trình độc đạo nếu không được gia cố kịp thời.

Lực lượng công an, an ninh trật tự cơ sở dầm mình giữa mưa rét﻿ để gia cố, xử lý đoạn bờ sông, suối bị sạt lở.

Cùng với xử lý sự cố sạt lở ngăn nguy cơ gây chia cắt tại xã Hưng Lộc trong điều kiện mưa rét khắc nghiệt, lực lượng quân đội, công an thuộc 40 xã, phường ở Huế còn tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nhằm chủ động phương án ứng phó và di dời dân khi cần thiết.

Qua nhiều trận mưa lũ liên tục, tình trạng sạt lở đất﻿ xảy ra ở nhiều khu vực từ vùng núi, đồng bằng đến khu vực ven biển TP Huế.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, đợt mưa lũ thứ tư kể từ ngày 17/11 đã làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn thành phố bị ngập và sạt trượt taluy, gây gián đoạn giao thông. Trên tuyến Quốc lộ 49, nhiều đoạn đã bị ngập từ 0,1 - 0,5 m; sạt trượt tại một số vị trí taluy đi qua đồi núi xung yếu. Nhiều tuyến đường tỉnh cũng bị ngập sâu, phải rào chắn, cấm đường.

Đợt mưa lũ thứ tư còn làm 2 người dân trên địa bàn thành phố thiệt mạng. Trong đó, nạn nhân tử nạn vừa được tìm thấy là bà Trần Thị V. (SN 1949, trú xã A Lưới 2). Bà V. gặp nạn khi di chuyển qua bờ suối đồi A Biah, thôn Tân Hối (xã A Lưới 2); thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.