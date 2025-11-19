Đường ven biển nghìn tỷ tê liệt nhiều ngày vì sạt lở

TPO - Sau đợt mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh. Dù ngành chức năng đã nỗ lực khắc phục, song hiện tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông, giao thông qua khu vực bị tê liệt.
Đoạn qua xã Kỳ Xuân, hàng ngàn mét khối đất, đá chắn ngang đường. Trước đó ngành chức năng đã huy động máy móc đến khắc phục, song khi đang thực hiện giải phóng hiện trường thì đất đá trên núi đổ xuống đè gây hư hỏng xe tải và máy cẩu.
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh, hiện tuyến đường ven biển chưa thể thông tuyến do tình trạng sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá trượt xuống ước tính rất lớn. Để khắc phục tình trạng sạt lở, đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết cần phải lập một dự án riêng, bao gồm cả xử lý sạt lở, các hạng mục kiên cố hóa rọ đá, xây tường chắn và thiết kế kỹ thuật đầy đủ, bởi tình trạng sạt lở tại khu vực này diễn ra phức tạp.
Được biết, tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547 – còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) dài 120 km, bắt đầu từ cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân cũ) tới điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ). Trong 120 km của tuyến đường ven biển Hà Tĩnh thì có 33 km trùng với một số đoạn tuyến đã được đầu tư của các dự án tại 3 địa phương (Lộc Hà cũ, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh), còn 87 km được xây dựng mới qua 2 giai đoạn (chủ đầu tư giai đoạn 1 là Sở GTVT Hà Tĩnh, còn giai đoạn 2 là Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh) với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và một phần ngân sách Hà Tĩnh.