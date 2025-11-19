Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đường ven biển nghìn tỷ tê liệt nhiều ngày vì sạt lở

Hoài Nam

TPO - Sau đợt mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh. Dù ngành chức năng đã nỗ lực khắc phục, song hiện tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông, giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Đường ven biển nghìn tỷ tê liệt nhiều ngày vì sạt lở. (Clip: Hoài Nam)
tp-hoai-1.jpg
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí tại tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại đoạn tuyến Km84+700 qua xã Kỳ Xuân, sạt lở khiến cả nghìn khối đất, đá từ đồi núi tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.
tp-hoai-2.jpg
Đã 2 tuần trôi qua, tuyến đường vẫn tê liệt, phương tiện chưa thể lưu thông do đất đá chắn ngang đường. Nguyên nhân do thời tiết đang có mưa lớn, địa chất yếu dẫn đến sụt lún nguy hiểm.
tp-sat-lo-45.jpg
tp-satk-lo-59.jpg
Đoạn qua xã Kỳ Xuân, hàng ngàn mét khối đất, đá chắn ngang đường. Trước đó ngành chức năng đã huy động máy móc đến khắc phục, song khi đang thực hiện giải phóng hiện trường thì đất đá trên núi đổ xuống đè gây hư hỏng xe tải và máy cẩu.
tp-9suyhk.jpg
Ngoài vị trí sạt lở nghiêm trọng nêu trên, ngành chức năng ghi nhận 4-5 điểm khác trên tuyến đường ven biển này.
tp-387161bc925c1e02474d.jpg
Tại tuyến đường này, cơ quan chức năng cắm nhiều điểm cảnh báo sạt lở nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại để tránh bị ảnh hưởng.
tp-haoisjs.jpg
tp-jshsk.jpg
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh, hiện tuyến đường ven biển chưa thể thông tuyến do tình trạng sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá trượt xuống ước tính rất lớn. Để khắc phục tình trạng sạt lở, đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết cần phải lập một dự án riêng, bao gồm cả xử lý sạt lở, các hạng mục kiên cố hóa rọ đá, xây tường chắn và thiết kế kỹ thuật đầy đủ, bởi tình trạng sạt lở tại khu vực này diễn ra phức tạp.
lsjsnsk.jpg
Nhiều khối đá lớn nằm chênh vênh trên núi, nguy cơ rơi xuống phía dưới bất cứ lúc nào, đặc biệt khi có mưa lớn. Hiện ngành chức năng đang chốt chặn, cắm biển báo hai đầu khu vực tuyến đường xảy ra sạt lở để cảnh báo, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
tp-hoai-slsl.jpg
Tại khu vực này, nhiều vị trí đồi núi xuất hiện các điểm sạt lở nguy hiểm, cùng với đó là khối lượng đá mồ côi phân bố dày đặc.
tp-hsjsks.jpg
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh, vì tuyến đường ven biển Hà Tĩnh không phải là trục độc đạo Bắc - Nam, vì vậy, chính quyền tại các xã có tuyến đường ven biển đi qua đã đề nghị tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn.

Được biết, tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547 – còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) dài 120 km, bắt đầu từ cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân cũ) tới điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ). Trong 120 km của tuyến đường ven biển Hà Tĩnh thì có 33 km trùng với một số đoạn tuyến đã được đầu tư của các dự án tại 3 địa phương (Lộc Hà cũ, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh), còn 87 km được xây dựng mới qua 2 giai đoạn (chủ đầu tư giai đoạn 1 là Sở GTVT Hà Tĩnh, còn giai đoạn 2 là Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh) với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và một phần ngân sách Hà Tĩnh.

Hoài Nam
