Đường ven biển nghìn tỷ tê liệt nhiều ngày vì sạt lở

Được biết, tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547 – còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) dài 120 km, bắt đầu từ cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân cũ) tới điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ). Trong 120 km của tuyến đường ven biển Hà Tĩnh thì có 33 km trùng với một số đoạn tuyến đã được đầu tư của các dự án tại 3 địa phương (Lộc Hà cũ, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh), còn 87 km được xây dựng mới qua 2 giai đoạn (chủ đầu tư giai đoạn 1 là Sở GTVT Hà Tĩnh, còn giai đoạn 2 là Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh) với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và một phần ngân sách Hà Tĩnh.