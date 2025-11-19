Quảng Ngãi: Núi sạt lở vùi lấp nhà dân, cả xã bị cô lập vì mưa lớn

TPO - Đồi núi bất ngờ sạt lở, khoảng 9.600 m3 đất đá tràn xuống vùi lấp một căn nhà, cùng kho chứa hàng của người dân và mặt đường Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Sơn Tây Thượng (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, khoảng 11h20 phút ngày 19/11, tại km 158+500 trên đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi) một ngọn núi bất ngờ sạt lở. Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 40m, rộng 40, cao khoảng 6m, ước tính có khoảng 9.600 m3 đất đá đổ xuống đường, khiến giao thông trên đường Đông Trường Sơn bị tê liệt hoàn toàn.

Ngôi nhà bị đất đá, cây rừng vùi lấp.

Trong tích tắc, căn nhà ở cùng kho hàng của chị Phạm Thị Thùy Trang bị đất đá, cây rừng vùi lấp. Rất may, gia đình chị Trang được chính quyền địa phương sơ tán trước đó nên không thiệt hại về người.

Trước nguy cơ ngọn đồi có dấu hiệu tiếp tục sạt lở, chính quyền xã Sơn Tây Thượng và Công an địa phương hỗ trợ di dời tài sản của chị Trang và các căn nhà lân cận đi nơi khác.

Chính quyền xã Sơn Tây Thượng và Công an địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Hiện các phương tiện lưu thông phải đi vòng qua tỉnh lộ 5 để tiếp tục hành trình. Dọc tuyến đường huyết mạch này hiện có khoảng 15 điểm sạt lở lớn nhỏ. Các lực lượng chức năng đang huy động máy móc và nhân lực khẩn trương xử lý điểm sạt lở, nhằm sớm thông xe.

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng Phạm Hồng Khuyến cho biết, qua rà soát, địa phương xác định nhiều vị trí trên địa bàn có nguy cơ sạt lở cao nên đã di dời 235 hộ/1.000 nhân khẩu đến nhà văn hóa, nhà kiên cố ở xen ghép.

Vị trí sạt lở núi xảy ra tại km158+500 trên tuyến đường Đông Trường Sơn.

Được biết, từ ngày 17/11 đến nay, mưa lớn gây sạt lở chia cắt giao thông nhiều nơi trên địa bàn các xã Sơn Tây Hạ, Sơn Tây và Sơn Tây Thượng. Đặc biệt, 2 tuyến giao thông huyết mạch là Đông Trường Sơn và Sơn Liên - Tà Meo có hàng chục điểm sạt lở khiến giao thông tê liệt, ảnh hưởng lớn đến giao thương đi lại, cứu nạn cứu hộ.

Đường Trường Sơn Đông do Khu Quản lý Đường bộ III quản lý, hiện đơn vị đang điều nhân lực, phương tiện tiếp cận vị trí sạt lở triển khai công tác khắc phục. Tuyến đường Trường Sơn Đông dài khoảng 700 km, bắt đầu từ TP. Đà Nẵng, đi qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, rồi kết thúc tại tỉnh Lâm Đồng.

Xã Măng Bút bị cô lập vì sạt lở

Mưa lớn liên tục từ ngày 16 - 19/11 khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nặng. Tỉnh lộ 676 hư hỏng nghiêm trọng, khu vực xã Măng Bút bị cô lập hoàn toàn.

Tuyến đường ĐH 83 bị sạt lở chia cắt, chính quyền xã Sơn Tây Hạ phải vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân bằng ròng rọc tự chế.

Các tuyến đường thôn như Đăk Da, Đăk Ang, Đăk Kla, Đăk Lóa, Đăk Ring, Đăk Lai (xã Măng Bút) xuất hiện sạt lở taluy dương và taluy âm, đất đá tràn lấp mặt đường. Cầu treo thôn Tu Thôn bị vùi lấp mố cầu và hư hỏng thành cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại điểm Trường Mầm non thôn Xô Thác (xã Măng Bút), sạt lở taluy dương phía sau dãy phòng học tiếp tục diễn biến phức tạp, đất đá tràn vào sân trường. Lực lượng chức năng phải túc trực 24/24, tổ chức canh gác tại các khu vực nguy hiểm và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại các điểm ngập, tràn, sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời rà soát các khu dân cư ven suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để chủ động, lên phương án sơ tán.

Tỉnh lộ 676 bị sạt lở, xã Măng Bút bị cô lập hoàn toàn.

Hiện UBND xã Măng Bút đang phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 676, phấn đấu sớm thông tuyến. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp kinh phí, vật tư dự trữ và có phương án xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng, hỗ trợ các hộ dân bị hư hại nhà cửa, đồng thời khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Mưa lớn những ngày qua cũng làm nhiều quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ở tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở. Tại các xã miền núi, nhiều tuyến giao thông tiếp tục bị ách tắc. Tuyến đường ĐH 83 bị sạt lở từ đợt mưa trước đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Đất đá vùi lấp mặt đường ở xã Măng Bút.

Nghiêm trọng nhất, tại Km8+200 (đoạn qua thôn Tà Vinh, xã Sơn Tây Hạ) bị sạt lở taluy dương dài khoảng 50m và taluy âm khoảng 40m khiến nền đường đứt gãy hoàn toàn. Địa phương phải vận chuyển hàng cứu trợ bằng ròng rọc tự chế và mở lối tạm băng núi dài hơn 1km, trơn trượt, đi lại rất khó khăn.

Sáng nay (19/11) đường ĐH 83, đoạn từ đỉnh dốc ông Đường hướng về Thủy Điện 1C, tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành vực sâu hàm ếch cực kỳ nguy hiểm.

Một cây cầu treo ở xã Măng Bút bị sạt lở làm hư hỏng.

Công an xã Sơn Tây Hạ đã phối hợp với các lực lượng chức năng chốt chặn, giăng dây và đặt biển báo cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm này, tạm thời không cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn.