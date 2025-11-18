Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quốc lộ 24 qua Măng Đen xuất hiện nhiều vết nứt và sạt lở

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến đường Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen và Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở, xuất hiện nhiều vết nứt ở mặt đường rất nghiêm trọng, giao thông trên tuyến bị ách tắc, lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương khắc phục sớm thông thuyến.

Chiều 18/11, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại Km112+200, ta luy dương bất ngờ sạt xuống, đất đá tràn kín mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Đơn vị đã điều động phương tiện cơ giới đến hiện trường để hốt dọn, mở đường tạm cho phương tiện qua lại.

Tương tự, tại Km76+900, mái ta luy âm đã sụt lún lớn, kéo theo một nửa mặt đường phía trái bị sụp xuống. Vết nứt kéo dài khoảng 60m, rộng từ 15 - 30 cm, sâu 15 - 30 cm so với nền đường. Hiện đơn vị quản lý đã tiến hành rào chắn, đặt biển cảnh báo để phương tiện nhận biết và chủ động phòng tránh.

3207687905227742132.jpg
Km112+200 thuộc QL24 đoạn qua xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường gây ách tắc giao thông.

Để hạn chế vết nứt tiếp tục lan rộng, lực lượng chức năng đang vận chuyển đá cấp phối, đá hộc để lấp rãnh dọc, mở rộng lối lưu thông tạm thời.

Tình trạng sạt lở cũng xuất hiện liên tiếp ở các đoạn như tại Km109+800 sạt ta luy dương, đất tràn xuống mặt đường. Km112+100 tiếp tục sạt đất từ ta luy dương. Km127+940 mái ta luy dương xuất hiện vết nứt rộng khoảng 13 cm, đang có xu hướng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất ngờ, rất nguy hiểm cho người và phương tiện.

1460753006828001653.jpg
4f842d9bac40201e7951.jpg
294476178286968758.jpg
Nhiều vết nứt tại Km76+900 thuộc Quốc lộ 24 đoạn qua xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi).

Không chỉ Quốc lộ 24, tuyến ĐT. 676 cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở và ngập sâu. Tại Km20+200 và Km45+500 ta luy dương sạt xuống, gây tắc đường hoàn toàn. Km41+950 nước ngập sâu 30 - 50 cm, khiến phương tiện không thể di chuyển.

Hiện đơn vị quản lý đã liên hệ các nhà thầu thi công để khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo giao thông.

2237448513690149207.jpg
Đất tràn xuống ĐT. 676 đoạn qua xã Măng Đen.
2237448513690149207-1.jpg
Đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT. 676 qua xã Măng Đen.

Trước đó, tại Km112+200 Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi), mặt đường bị trồi lên gần 1,2 m kéo dài khoảng 100 m; tường chắn và taluy dương bị xô đẩy mạnh.

Tình trạng kéo dài khiến lưu thông qua tuyến gặp nhiều khó khăn. Ngay sau đó, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã tập kết vật liệu, bố trí nhân lực túc trực liên tục để xử lý bước đầu phần mặt đường bị hư hỏng.

Nguyễn Ngọc
#Sạt lở và nứt mặt đường #Ảnh hưởng mưa lớn đến giao thông #Chống sạt lở đồi núi #Quản lý và xử lý sự cố giao thông #Tác động tuyến Quốc lộ 24 #Nguy cơ sạt lở bất ngờ #Giao thông bị ách tắc #Biện pháp khắc phục tạm thời #Ngập úng và sạt lở tại ĐT 676 #Ứng phó khẩn cấp trong thiên tai

