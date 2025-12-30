Danh sách 83 địa phương ở TPHCM được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về khung số lượng Phó Chủ UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND xã, theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30 km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.
Cụ thể, 83 phường, xã được bố trí thêm Phó Chủ tịch UBND là:
1. Xã Long Điền
2. Xã Hồ Tràm
3. Xã Thái Mỹ
4. Xã Bàu Bàng
5. Phường Long Phước
6. Phường Phú An
7. Phường Long Nguyên
8. Phường Bà Rịa
9. Phường Chánh Hiệp
10. Phường Chánh Phú Hòa
11. Phường Cát Lái
12. Phường Thuận An
13. Phường Phú Thuận
14. Phường Vĩnh Tân
15. Xã Bình Lợi
16. Phường Tân Mỹ
17. Phường An Khánh
18. Phường Phước Thắng
19. Phường Tân Sơn
20. Phường Tân Uyên
21. Phường Phú Mỹ
22. Xã Tân An Hội
23. Phường Bình Cơ
24. Phường Tây Nam
25. Xã Hiệp Phước
26. Xã Hưng Long
27. Phường Long Trường
28. Phường Thủ Dầu Một
29. Phường Thới Hòa
30. Phường Hòa Lợi
31. Phường Tam Thắng
32. Xã Phú Hòa Đông
33. Phường Rạch Dừa
34. Phường Bến Cát
35. Xã Bình Mỹ
36. Phường Lái Thiêu
37. Phường Tân Tạo
38. Phường Thủ Đức
39. Phường Long Bình
40. Phường Tân Đông Hiệp
41. Phường Bình Dương
42. Phường Phú Lợi
43. Phường Bình Hòa
44. Phường Bình Trưng
45. Xã Xuân Thới Sơn
46. Phường Phước Long
47. Phường Vũng Tàu
48. Phường Tân Thuận
49. Phường Bình Tân
50. Xã Củ Chi
51. Phường Tân Hiệp
52. Phường Tân Khánh
53. Xã Tân Nhựt
54. Phường An Phú Đông
55. Phường Trung Mỹ Tây
56. Phường Đông Hòa
57. Phường Tam Bình
58. Phường Linh Xuân
59. Phường Thuận Giao
60. Phường An Phú
61. Xã Nhà Bè
62. Phường Tân Hưng
63. Phường Thới An
64. Phường An Lạc
65. Phường Phú Định
66. Phường Bình Đông
67. Phường Bình Trị Đông
68. Phường Bình Hưng Hòa
69. Phường Tăng Nhơn Phú
70. Phường Đông Hưng Thuận
71. Phường Tân Thới Hiệp
72. Phường Hiệp Bình
73. Xã Bình Hưng
74. Xã Vĩnh Lộc
75. Xã Tân Vĩnh Lộc
76. Phường Dĩ An
77. Xã Đông Thạnh
78. Phường Tân Phước
79. Phường Sài Gòn
80. Phường Bến Thành
81. Phường Nhiêu Lộc
82. Xã Long Hải
83. Xã Bà Điểm
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận.
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM cũng cần hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương theo Nghị quyết số 332 của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các UBND cấp xã đang bố trí vượt số lượng cấp phó và tương đương có phương án giảm số lượng cấp phó nhằm đảm bảo quy định của pháp luật.