Danh sách 83 địa phương ở TPHCM được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND xã đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30 km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về khung số lượng Phó Chủ UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND xã, theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30 km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

TPHCM sẽ bố trí thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tại 83 phường, xã. Ảnh: Ngô Tùng

Cụ thể, 83 phường, xã được bố trí thêm Phó Chủ tịch UBND là:

1. Xã Long Điền

2. Xã Hồ Tràm

3. Xã Thái Mỹ

4. Xã Bàu Bàng

5. Phường Long Phước

6. Phường Phú An

7. Phường Long Nguyên

8. Phường Bà Rịa

9. Phường Chánh Hiệp

10. Phường Chánh Phú Hòa

11. Phường Cát Lái

12. Phường Thuận An

13. Phường Phú Thuận

14. Phường Vĩnh Tân

15. Xã Bình Lợi

16. Phường Tân Mỹ

17. Phường An Khánh

18. Phường Phước Thắng

19. Phường Tân Sơn

20. Phường Tân Uyên

21. Phường Phú Mỹ

22. Xã Tân An Hội

23. Phường Bình Cơ

24. Phường Tây Nam

25. Xã Hiệp Phước

26. Xã Hưng Long

27. Phường Long Trường

28. Phường Thủ Dầu Một

29. Phường Thới Hòa

30. Phường Hòa Lợi

31. Phường Tam Thắng

32. Xã Phú Hòa Đông

33. Phường Rạch Dừa

34. Phường Bến Cát

35. Xã Bình Mỹ

36. Phường Lái Thiêu

37. Phường Tân Tạo

38. Phường Thủ Đức

39. Phường Long Bình

40. Phường Tân Đông Hiệp

41. Phường Bình Dương

42. Phường Phú Lợi

43. Phường Bình Hòa

44. Phường Bình Trưng

45. Xã Xuân Thới Sơn

46. Phường Phước Long

47. Phường Vũng Tàu

48. Phường Tân Thuận

49. Phường Bình Tân

50. Xã Củ Chi

51. Phường Tân Hiệp

52. Phường Tân Khánh

53. Xã Tân Nhựt

54. Phường An Phú Đông

55. Phường Trung Mỹ Tây

56. Phường Đông Hòa

57. Phường Tam Bình

58. Phường Linh Xuân

59. Phường Thuận Giao

60. Phường An Phú

61. Xã Nhà Bè

62. Phường Tân Hưng

63. Phường Thới An

64. Phường An Lạc

65. Phường Phú Định

66. Phường Bình Đông

67. Phường Bình Trị Đông

68. Phường Bình Hưng Hòa

69. Phường Tăng Nhơn Phú

70. Phường Đông Hưng Thuận

71. Phường Tân Thới Hiệp

72. Phường Hiệp Bình

73. Xã Bình Hưng

74. Xã Vĩnh Lộc

75. Xã Tân Vĩnh Lộc

76. Phường Dĩ An

77. Xã Đông Thạnh

78. Phường Tân Phước

79. Phường Sài Gòn

80. Phường Bến Thành

81. Phường Nhiêu Lộc

82. Xã Long Hải

83. Xã Bà Điểm

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM cũng cần hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương theo Nghị quyết số 332 của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các UBND cấp xã đang bố trí vượt số lượng cấp phó và tương đương có phương án giảm số lượng cấp phó nhằm đảm bảo quy định của pháp luật.