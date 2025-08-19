Thái Nguyên khởi công, khánh thành 6 công trình và dự án

Sáu công trình, dự án được khởi công, khánh thành dịp này bao gồm: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2; dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ giai đoạn 1; dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng; tổ hợp Khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc, giai đoạn 1; công trình Trung tâm hồi sức tích cực chống độc thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hồi sức tích cực chống độc và mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang.

Tại điểm cầu xã Điềm Thụy diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Dự án chính thức được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 4/2025, với quy mô 299,07 ha; tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư là khoảng 565 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại phường Vạn Xuân, phường Phổ Yên, xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên). Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình được giao làm chủ đầu tư, thời gian hoạt động dự kiến là 50 năm, với tiến độ thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất. Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan khác.

Tại điểm cầu phường Vạn Xuân diễn ra Lễ khánh thành Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ (giai đoạn 1).

Dự án do Ban Quán lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đây là dự án cấp I, nhóm A, được khởi công vào tháng 5/2022, tổng chiều dài 42,55 km, gồm tuyến chính dài 36,51 km, đoạn nối với tỉnh Phú Thọ và đường tỉnh 216 dài 6,04 km. Tuyến đường có điểm đầu là cầu Hòa Sơn, nối với xã Sơn Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối là đường tỉnh 261 tại vị trí giáp ranh với tỉnh Phú Thọ. Tuyến đường có quy mô thiết kế từ 2 đến 8 làn xe, nền đường rộng 12 đến 47 m (tùy đoạn), công trình trên tuyến gồm nhiều cầu và hầm chui dân sinh. Sau hơn 3 năm thi công, tuyến đường đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 4.204 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Tại điểm cầu phường Phan Đình Phùng diễn ra Lễ khởi công Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco làm chủ đầu tư, quy mô 6,64 ha, tổng vốn đầu tư 2.452 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như phố đi bộ, cơ quan, không gian công cộng, thương mại, văn hóa - nghệ thuật, cây xanh...

Tại điểm cầu xã Đại Phúc diễn ra Lễ khởi công Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc (giai đoạn 1). Tổ hợp do Công ty cổ phần golf Tân Thái - An Phát và 216 Thái Nguyên làm chủ đầu tư, tổng vốn 2.500 tỷ đồng.

Tại điểm cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên diễn ra Lễ khánh thành công trình Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc và mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tại điểm cầu phường Bách Quang diễn ra Lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang.

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích đất khoảng 5,68 ha, tổng mức đầu tư 386,85 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 260 căn nhà liền kề, 203 căn hộ cùng nhiều tiện ích như trường mầm non, nhà văn hóa, công trình thương mại dịch vụ.