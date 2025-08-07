Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thái Nguyên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 7/8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề), để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Theo báo Thái Nguyên, phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, HĐND tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

anh-1-4744.jpg
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Lương và bà Hoàng Thu Trang.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 4/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành bầu bà Hoàng Thu Trang, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương, nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương và Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu nhất trí bầu ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Thái Nguyên
#Thái Nguyên #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên #Bùi Văn Lương #HĐND tỉnh Thái Nguyên #bầu cử chức vụ #Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên #bổ nhiệm cán bộ #kỳ họp HĐND Thái Nguyên #quy trình bầu cử #nhân sự mới Thái Nguyên #kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

