Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Thái Nguyên

Trường Phong
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM và tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 1694/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

tienphong-mrcuong-26.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tỉnh An Giang; có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị.

Tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Bùi Văn Lương sinh năm 1976, quê quán tỉnh Thái Nguyên; có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ quản lý kinh tế.

tienphong-mrluong.jpg
Ông Bùi Văn Lương. Ảnh: PV.

Tại Quyết định số 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

Trường Phong
