Chuyển động nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua

TPO - Trong tháng 12/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, bộ, ngành.

Ngày 31/12/2025, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đến nhận công tác tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao quyết định cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: PV.

Ngay trong chiều 31/12/2025, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, sinh năm 1967, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trao quyết định cho ông Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN.

Ngày 31/12/2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình (sinh năm 1977, quê ở TP. Hải Phòng) - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1961). Các thứ trưởng gồm các ông, bà: Lâm Thị Phương Thanh (thường trực), Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm.

Chiều 31/12/2025, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê ở Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ tiến sĩ chính trị học, cử nhân ngữ văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Hoàng Trung Dũng. Ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, về việc, ông Dương Trung Ý (sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh) - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cũng trong ngày 31/12/2025, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: TTXVN.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học; Cử nhân khoa học ngành tâm lý giáo dục. Bà Hà từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng trong chiều 31/12/2025, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Bà Hà Thị Nga cũng sẽ được giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay chức vụ của bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Bà Hà Thị Nga, sinh năm 1969; quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Bà Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm. Bà Nga từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và chúc mừng bà Hà Thị Nga. Ảnh: PV.

Trước đó, chiều 21/12/2025, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hồng Diên (sinh năm 1965) - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PV.



Ngày 22/12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1973) - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).