Dòng người nghẹn ngào tiễn đưa 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng

TPO - Từ mờ sáng, rất đông người dân tại Đắk Lắk đứng chật kín con ngõ nhỏ dẫn vào nơi tổ chức tang lễ. Trên những đôi tay run rẩy là nhành cúc trắng thay cho lời tiễn biệt sau cuối. Không gian lặng thinh, chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn trong dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số.

Sáng sớm 29/12, hàng nghìn người dân đã đứng chật kín con ngõ nhỏ tại thôn Đoàn Kết (xã Hòa Phú, Đắk Lắk), nơi tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân xấu số. Tại đây, ai nấy đều lặng thinh, nhiều người không kìm nén được đã bật khóc.

Nhiều cụ già không cầm được lòng đã bật khóc nức nở.

Trong khoảnh khắc phân ly, tiếng khóc nghẹn của người thân khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Người mẹ già của chị T.T.T.N (SN 1997) quỵ ngã hoàn toàn. Đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy của bà ôm chặt lấy di ảnh con gái như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Bà gọi tên con trong vô vọng, tiếng gọi xé toạc bầu không khí tang thương rồi lịm đi giữa vòng tay người thân. Nỗi đau mất đi cả gia đình người con cùng một lúc là quá sức chịu đựng đối với người mẹ ở tuổi xế chiều.

Người dân nghẹn ngào đưa tiễn tiễn các nạn nhân.

Có mặt tại buổi tiễn đưa từ rất sớm, chị Trần Thị Thu (ngụ TP.Buôn Ma Thuột) lặng người nhìn về phía linh cữu. Chị kể, những ngày qua, hình ảnh gia đình anh D. hạnh phúc bên nhau được chia sẻ trên mạng xã hội trước lúc hoạn nạn cứ ám ảnh chị mãi.

“Xót xa quá, họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khi kinh tế gia đình vừa mới ổn định và bao dự định tương lai còn đang dang dở. Nhìn cảnh này, không một ai có thể cầm lòng”, chị Thu nghẹn ngào chia sẻ.

Mẹ của chị T.T.T.N (cầm di ảnh) đau xót trước mất mát quá lớn.

Ở một góc sân, bà Trần Thị Hoa, người hàng xóm, đôi mắt đã đỏ hoe vì thức trắng đêm. Cầm nhành hoa cúc trắng trên tay, bà nấc lên: “Mới hôm kia thôi, chúng nó còn tươi cười chào tôi để đi chợ, vậy mà giờ đây chỉ còn là những cỗ quan tài lạnh lẽo. Tai ương ập đến quá bất ngờ, không ai tin đó là sự thật”.

Nhiều người dân không cầm được nước mắt trước sự mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân.

Cùng chung nỗi đau ấy, ông Trần Văn Hùng (hàng xóm nhà nạn nhân) đứng bất động bên đường, ánh mắt ông đau đáu nhìn vào nơi đặt 4 chiếc quan tài. “Nhìn màu hoa trắng trải dài dọc quốc lộ này, lòng tôi thắt lại. Có nỗi đau nào lớn hơn cảnh một gia đình cùng lúc ra đi mãi mãi”, ông Hùng nghẹn ngào.

Khi bốn chiếc linh cữu dần khuất sau rặng cây xanh, cả thôn Đoàn Kết như chìm trong một khoảng lặng vô hình. Những người đàn ông can trường nhất cũng phải đưa tay gạt lệ. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi 4 sinh mạng, để lại một khoảng trống quá lớn cho gia đình và người thân.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, rạng sáng 27/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ngọn lửa bùng phát dữ dội lúc nửa đêm đã cướp đi sinh mạng của 4 thành viên trong cùng một gia đình. Các nạn nhân gồm anh H.K.D (SN 1990), chị T.T.T.N (SN 1997) cùng hai con nhỏ là cháu H.B.H (SN 2017) và cháu H.B.L (SN 2021).