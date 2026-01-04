Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Lâm Đồng bị bắt khi chuẩn bị vượt biên

Thái Lâm
TPO - Nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng bị bắt khi đang chuẩn bị vượt biên sang Lào.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ được nghi phạm Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú ở thôn 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) cướp giật tại tiệm vàng T.H ở chợ Nhân Cơ vào chiều 1/1.

z7395315973318-deaa89e1bce26b39488ece0087d0f675-4808.jpg
Đối tượng Nhật (ở giữa) bị bắt tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, khi Nhật xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi), chuẩn bị vượt biên sang Lào thì bị các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Nhân Cơ khống chế và bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, Nhật đang giữ toàn bộ tang vật của vụ cướp giật. Hiện các lực lượng chức năng đang di lý nghi phạm về tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

img-5053-5736.jpg
Hình ảnh đối tượng được trích xuất từ camera an ninh.

Trước đó, chiều tối 1/1, một đối tượng mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang đen, dựng xe máy bên ngoài rồi vào tiệm vàng T.H của khu vực chợ Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Lợi dụng lúc nhân viên đưa trang sức cho xem, đối tượng bất ngờ giật số vàng trên tay rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, trích xuất camera và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Thái Lâm
#cướp giật #Lâm Đồng #tiệm vàng #chợ Nhân Cơ

