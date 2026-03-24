Người phụ nữ Hà Tĩnh gửi tiết kiệm bất ngờ trúng thưởng 686 triệu đồng

Gửi tiết kiệm tại ngân hàng, một khách hàng tại Hà Tĩnh bất ngờ trúng thưởng lớn với tổng giá trị hơn 686 triệu đồng trong chương trình khuyến mại của BIDV, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Sáng 24/3, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao giải đặc biệt chương trình khuyến mại "Đón mùa lễ hội – Tiết kiệm bội quà".

Chủ nhân của giải thưởng cao nhất – giải "Đại Phát Lộc" trị giá hơn 686 triệu đồng là chị Hoàng Thị Hoài (trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Đại diện Ngân hàng BIDV trao sổ tiết kiệm cho người trúng thưởng.



Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: "Việc trao giải thưởng giá trị cao nhất đợt này tại Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, uy tín và cam kết của BIDV trong việc tri ân khách hàng. Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính an toàn mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự thịnh vượng đến từng cá nhân đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng".

Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Nhận sổ tiết kiệm trên tay, chị Hoàng Thị Hoài cho biết, từng nhiều năm gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV vì sự an tâm và dịch vụ chuyên nghiệp.

"Khi nhận được thông báo trúng giải thưởng lớn từ ngân hàng, tôi và gia đình thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Đây là một khoản tích lũy tuyệt vời cho tương lai của gia đình tôi", chị Hoài nói.

Chị Hoài xúc động khi nhận thưởng.

Theo đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chương trình khuyến mại “Quay số trúng thưởng cho KHCN gửi Tiết kiệm có kỳ hạn” được triển khai từ ngày 5/12/2025 đến hết ngày 31/3/2026 trên toàn hệ thống, dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và trên kênh online, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 5 tỷ đồng. Các khách hàng có cơ hội trúng sổ tiết kiệm hơn 680 triệu đồng, ô tô Mercedes cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng thực hiện gửi Tiền gửi tiết kiệm tại quầy và Online kỳ hạn 6, 12, 13, 18, 24 tháng trả lãi đầu kỳ, định kỳ và cuối kỳ sẽ được nhận mã dự thưởng quay số may mắn.

Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: Đợt 1 chương trình “Đón mùa lễ hội – Tiết kiệm bội quà” xác định được các khách hàng trúng thưởng 1 giải “Đại Phát Lộc” với sổ tiết kiệm hơn 686 triệu đồng và 2.025 giải “Phát lộc”, mỗi giải trị giá hơn 666.000 đồng. Đợt 2 chương trình “Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc” sẽ là 1 xe ô tô Mercedes và hàng nghìn giải thưởng khác hấp dẫn khác.