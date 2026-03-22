Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Đại úy công an hy sinh khi truy bắt cát tặc được truy thăng lên thiếu tá

Phùng Quang
TPO - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với anh Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi), cán bộ Công an xã Diên Lâm (Khánh Hòa), đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép.

Quyết định được ký ban hành ngày 22/3, nhằm ghi nhận sự hy sinh và tinh thần dũng cảm của cán bộ công an trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, rạng sáng 21/3, đại úy Nguyễn Xuân Hải cùng đồng đội tổ chức trinh sát, nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3. Tại đây, tổ công tác phát hiện một chiếc bè neo đậu sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải được truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá.

Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng điều khiển bè ra giữa sông để bỏ chạy. Anh Hải đã bơi theo nhằm tiếp cận, ngăn chặn phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi giữa dòng nước chảy, anh không may bị chìm và mất tích.

Ngay sau đó, Công an xã Diên Lâm đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm. Đến 7h37 cùng ngày, thi thể anh Hải được tìm thấy, cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100m.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, sự hy sinh của đại úy Nguyễn Xuân Hải là mất mát to lớn đối với lực lượng công an, gia đình và nhân dân địa phương. Anh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự dũng cảm, không quản nguy hiểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cán bộ hy sinh.

Trước khi về công tác tại Công an xã Diên Lâm, đại úy Hải từng là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh (cũ). Trong quá trình công tác, anh được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, tận tụy, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị và địa phương.

Đại úy Hải là trụ cột chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ đều già yếu, bệnh tật; vợ chưa có việc làm ổn định, con gái đầu lòng mới vài tháng tuổi.

