Vì sao nhà máy rác lớn nhất Thanh Hóa chưa hoạt động trở lại?

TPO - Đại diện Nhà máy xử lý rác Đông Nam dự kiến đến cuối tháng 3 mới hoàn thành việc xử lý hàng tấn rác tồn đọng. Trong thời gian này, các địa phương đang phải chủ động thu gom, di dời rác đến các vị trí khác để xử lý.

Ngày 22/3, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Đông Quang (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản chấp thuận cho Nhà máy xử lý rác Đông Nam đóng trên địa bàn tiếp nhận rác vào xử lý trở lại.

“Tỉnh chưa có văn bản chấp thuận cho nhà máy xử lý rác Đông Nam tiếp nhận xử lý rác trở lại do chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Địa phương vẫn phải chủ động thu gom, chuyển rác đến nơi khác đến khi nhà máy hoạt động lại”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Nhà máy xử lý rác Đông Nam vẫn chưa thể tiếp nhận rác, hoạt động trở lại.

Theo ông Trần Văn Hòa, Tổng giám đốc Công ty ECOTECH – đơn vị vận hành Khu xử lý rác thải Đông Nam, nhà máy đang xử lý khoảng 2.000 tấn rác đang tồn đọng. “Tại cuộc họp mới nhất với lãnh đạo tỉnh và sở, ngành, đơn vị đã cam kết đến 31/3 sẽ xử lý xong lượng rác tồn đọng để ngành chức năng kiểm tra, sớm cho nhà máy hoạt động trở lại để thu gom, xử lý rác cho người dân trên địa bàn”, ông Hòa cho hay.

Theo đại diện doanh nghiệp, nhà máy có thể tiếp nhận, xử lý 400–500 tấn/ngày song dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có ngày lượng rác tiếp nhận lên tới 1.200 tấn, dẫn đến quá tải, ùn ứ và hệ thống xử lý mùi không đáp ứng kịp.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, nhà máy xử lý rác Đông Nam (phường Đông Quang) tạm dừng hoạt động do quá tải, không kịp xử lý. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống gần khu vực nhà máy, khiến họ dựng lều, lán để ngăn không cho xe chở rác ra vào.

Việc chặn xe khiến rác thải tại 7 phường trung tâm (khu vực TP Thanh Hóa cũ) và một số vùng lân cận ùn ứ hàng ngàn tấn tại lề đường, vỉa hè và các điểm tập kết tạm thời trong nhiều ngày.

Người dân địa phương dựng lán, chặn xe vào bãi rác vì gây ô nhiễm.

Trước diễn biến phức tạp và sự bức xúc của người dân, ngành chức năng địa phương đã làm việc, yêu cầu nhà máy tạm dừng tiếp nhận rác để xử lý khối lượng rác tồn đọng. Các phường, xã từng được nhà máy thu gom rác về xử lý cũng được yêu cầu chủ động thu gom, vận chuyển đến các đơn vị xử lý rác khác để đảm bảo vệ sinh, môi trường.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập, dựng lều trại ngăn xe ra vào, chờ phương án xử lý từ các ngành chức năng.

Theo thống kê của Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 12 đến hết ngày 19/2, tổng khối lượng rác tiếp nhận tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam đạt gần 5.000 tấn, bình quân khoảng 650 tấn/ngày. Riêng ngày 16/2 (29 tháng Chạp), lượng rác lên tới gần 1.200 tấn, gấp 2,38 lần công suất thiết kế của nhà máy.