Tranh chấp tại Phong Nha-Kẻ Bàng có nguy cơ leo thang, đe doạ môi trường du lịch ở Quảng Trị

TPO - Không chỉ dừng lại ở tranh chấp pháp lý, vụ việc tại Khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích (Phong Nha – Kẻ Bàng) đang có dấu hiệu leo thang, khi hai phía doanh nghiệp cùng khẳng định mình hợp pháp, kéo theo những va chạm trực tiếp tại hiện trường, nguy cơ bùng phát xung đột, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch di sản.

Clip ghi lại việc ông Thắng bị chặn và hất ngã, cặp sách còn bị đá văng ra xa.

Xô xát xảy ra ngay tại khu du lịch

Sau bài báo phản ánh tình trạng mất an ninh trật tự tại Khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị), thực tế cho thấy mâu thuẫn giữa các bên chưa được giải quyết và còn có dấu hiệu leo thang.

Ở một phía, ông Lê Thanh Lợi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ cho rằng, mình là người đại diện hợp pháp sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thay đổi loại hình doanh nghiệp và người đại diện pháp luật.

Theo quan điểm của ông Lợi, việc ông có mặt tại Khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích là “về nhà”, không thể coi là hành vi gây rối. Việc không đồng ý đơn phương chấm dứt hợp đồng là quyền của Công ty TNHH MTV NKT, nhưng chấp hành pháp luật là nghĩa vụ của NKT.

Tranh chấp, ngăn cản thi công kéo dài nhiều ngày tại Hava - ảnh cắt từ clip.

Trong khi đó, phía còn lại, ông Trần Đình Thắng, Giám đốc Công ty TNHH MTV NKT khẳng định, doanh nghiệp của mình đang hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh hợp pháp đã ký với Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ trước đó.

Theo ông Thắng, phía NKT đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng, tài sản và đang triển khai cải tạo, chuẩn bị đón khách du lịch năm 2026 thì liên tục bị cản trở. “Tôi không quan tâm chủ sở hữu của Phù Sa Đỏ hiện nay là ai. Dù có thay đổi loại hình doanh nghiệp hay chủ sở hữu thì Phù Sa Đỏ phải kế thừa những quyền và nghĩa vụ pháp lý trước đó. NKT đã và đang quản lý, khai thác hợp pháp Hava hơn 1 năm nay, nếu Phù Sa Đỏ muốn lấy lại thì phải thoả thuận; không thoả thuận được thì ra toà án, chứ không có chuyện kéo quân đến gây rối ở đây” – ông Thắng nói.

Diễn biến mới nhất cho thấy mức độ căng thẳng đã vượt khỏi kiểm soát thông thường. Theo phản ánh của ông Thắng, ngày 20/3, khi ông đến khu du lịch như thường lệ thì bị người của ông Lê Thanh Lợi chặn lại không cho vào.

Ông Thắng bị hất ngã - ảnh cắt từ clip.

Trong lúc xảy ra va chạm, ông Thắng bị xô ngã, cặp tài liệu và máy tính xách tay rơi xuống đất. Không dừng lại ở đó, chiếc cặp còn bị đá văng ra xa. “Tôi đã gọi điện báo công an xã nhưng không có lực lượng nào đến xử lý” - ông Thắng cho biết.

Theo ông Thắng, mức độ cản trở ngày càng mạnh hơn, không còn là tranh chấp lời nói mà đã chuyển sang hành vi trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, phía ông Lợi vẫn giữ quan điểm mình đang thực hiện quyền quản lý hợp pháp đối với tài sản doanh nghiệp.

"Chưa chỉ rõ được bên nào gây rối"

Sau cuộc họp do UBND xã Phong Nha tổ chức, chính quyền đã yêu cầu các bên chấm dứt hành vi gây mất trật tự, không huy động người và giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, phía Công ty NKT cho rằng kết luận này chưa giải quyết được cốt lõi vấn đề. Ông Thắng bày tỏ không đồng tình khi cuộc họp không chỉ rõ bên nào là người gây rối để có biện pháp ngăn chặn cụ thể.

Cặp tài liệu của ông Thắng bị đá ra xa - ảnh cắt từ clip.

Theo ông, nếu không xác định rõ trách nhiệm, tình trạng xung đột sẽ tiếp tục kéo dài. “Chúng tôi lo ngại nếu không xử lý dứt điểm, rất dễ xảy ra xô xát nghiêm trọng, thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán” - ông Thắng nói.

Từ một tranh chấp cổ phần và thay đổi đăng ký doanh nghiệp, vụ việc đã chuyển hóa thành vấn đề an ninh trật tự tại điểm du lịch. Đặc biệt, việc hai bên đều khẳng định mình hợp pháp, khiến lực lượng chức năng gặp khó trong việc xử lý ngay tại hiện trường, nếu chưa có phán quyết cuối cùng.

Giải pháp nào để hạ nhiệt

Nhiều ý kiến cho rằng, Phong Nha – Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới, nơi mỗi hình ảnh tiêu cực đều có thể lan rộng nhanh chóng trên truyền thông và mạng xã hội.

Náo loạn ngay cửa vào khu du lịch - ảnh cắt từ clip.

Để tránh những hệ lụy lâu dài, cần có những giải pháp mạnh mẽ và rõ ràng hơn như: Giải quyết tranh chấp bằng phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền, tránh tình trạng “mỗi bên một lý”, kéo dài mâu thuẫn ngoài thực địa; xác định rõ ai là bên gây mất trật tự; nếu có hành vi cản trở, xô xát, cần xử lý theo quy định pháp luật để răn đe; cần minh bạch thông tin để ổn định dư luận…

Điều cần kíp lúc này, không chỉ là hòa giải tạm thời, mà là một quyết định rõ ràng, dứt điểm về mặt pháp lý, đi kèm với biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.