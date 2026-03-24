Đại tá không quân lên tiếng về chiếc Mig21 bị 'bỏ quên' tại Cà Mau

Tân Lộc
TPO - Đại tá Kiều Văn Dũng - nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 đã lên tiếng làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay Mig21 bị "bỏ quên" tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, hiện rơi vào tình trạng hư hỏng.

Ngày 24/3, trao đổi qua điện thoại, Đại tá Kiều Văn Dũng – nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân đã giải thích về nguồn gốc về chiếc máy bay Mig21 tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau).

Chiếc máy bay bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau.

Theo Đại tá Dũng, những năm 80 thế kỷ trước, Quân chủng Không quân khi đó đã thành lập cơ quan đại diện phía Nam, Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Bảy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng là đại diện của Tư lệnh Không quân ở phía Nam.

“Các tỉnh phía Nam được tặng một số máy bay (đã loại biên) để trưng bày triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Các máy bay thuộc quyền quản lý của các tỉnh được tặng, các tỉnh giao cho các cơ quan chức năng quản lý, sử dụng vào mục đích trưng bày”, Đại tá Dũng thông tin.

Cơ quan đại diện phía Nam của Quân chủng đã giải thể sau khi chiến trường Tây Nam được giải quyết xong. Tỉnh Minh Hải cũng đã chia tách nhiều lần, nên hiện trạng và cách xử lý máy bay Mig21 tại Cà Mau do tỉnh này quyết định.

“Theo tôi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau có thể phối hợp với các ngành chức năng của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý. Nếu cần thiết làm trưng bày, có công văn thông báo cho Quân chủng Phòng không – Không quân hiện nay”, Đại tá Dũng nói.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau cho biết, chiếc máy bay Mig21 đang nằm tại khu đất số 40 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên (phía sau khu nhà tập thể cán bộ). Bộ khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn, nhưng nhiều chi tiết ở cánh, phần đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng. Trong suốt thời gian qua, do không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên nên thân máy bay bong tróc sơn, một số bộ phận xuống cấp, hư hỏng và thậm chí thất lạc.

Theo Sở VH-TT&DL, nguồn gốc chiếc máy bay được xác định từ năm 1985, khi tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 chiếc máy bay về trưng bày tại bãi đất trước Bưu điện tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 10 năm giải phóng. Sau đó, Quân khu 9 chuyển về 2 chiếc, để lại 1 chiếc có chữ trên thân, được xác định là Mig21, cho địa phương.

Hiện vật này tiếp tục được điều chuyển về khu Cao Thắng (nay là khu nhà tập thể cán bộ) để trưng bày, trước khi rơi vào tình trạng bị "bỏ quên" như hiện nay.

Trước thực trạng chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên", ngành chức năng đã thống nhất giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phối hợp với cơ quan chuyên môn của Quân khu 9 để xác minh nguồn gốc, thu thập hồ sơ liên quan.

