Mỹ: Máy bay chở khách đâm trúng xe cứu hoả, nhiều người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Cơ trưởng và cơ phó trên một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Air Canada đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này va chạm với một xe cứu hoả lúc hạ cánh.

Vụ tai nạn xảy ra tối 22/3 tại sân bay LaGuardia ở New York (Mỹ).

Vào thời điểm trên, chiếc máy bay Air Canada Express CRJ-900 khi đang hạ cánh đã bất ngờ đâm trúng một chiếc xe cứu hoả với vận tốc khoảng 39 km/h.

Trên máy bay có 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Còn chiếc xe cứu hoả do các sĩ quan cảnh sát điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Theo NBC News, vụ tai nạn khiến cơ trưởng và cơ phó trên chiếc máy bay thiệt mạng. Hàng chục người khác bị thương.

Sân bay LaGuardia đã phải tạm thời đóng cửa. 18 chuyến bay đã được chuyển hướng đến các sân bay khác, chủ yếu ở khu vực New York, hoặc quay trở lại điểm xuất phát.

Những bức ảnh do Reuters chụp tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay bị hư hại.

Nguyên nhân vụ va chạm hiện chưa được xác định. Cảng vụ New York và New Jersey cho biết, chiếc xe cứu hỏa đang trên đường đến hiện trường một sự cố khác thì bị máy bay đâm trúng tại đường băng số 4 của sân bay.

Reuters
#Mỹ #máy bay chở khách #xe cứu hoả #tai nạn máy bay #New York

