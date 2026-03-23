Vụ bạt núi, lấn hồ du lịch quốc gia: Gần một tháng vẫn chưa bốc dỡ xong khu đất vi phạm

Viết Hà
TPO - Báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng ngang nhiên bạt núi, lấn chiếm mặt nước Hồ Hòa Bình tại xóm Mơ, xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ) cách đây gần một tháng. Tuy nhiên, vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, cá nhân vi phạm chỉ mới phá kè đá, chưa khắc phục lại nguyên trạng ban đầu.

Cách đây gần một tháng, vào ngày 27/2, báo Tiền Phong đăng bài Ngang nhiên bạt núi, lấn hồ du lịch quốc gia. Bài phản ánh: Tại xóm Mơ, xã Đà Bắc, xảy ra hàng loạt hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Cụ thể, một số cá nhân đã tự ý xây dựng kè đá, san lấp mặt nước hồ Hòa Bình. Điển hình, ông Phạm Duy Quang (SN 1983) đã lấp hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ. Bên cạnh thửa đất của ông Quang cũng xảy ra tình trạng lấn hồ. Ngoài ra, cơ sở homestay do ông Lưu Anh Tú (SN 1982) làm chủ, tự ý chuyển đổi gần 1.000m² đất rừng sang mục đích khác, xây dựng sân thể thao và đường bê tông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngay sau khi báo Tiền Phong đăng tải, ngày 28/2, trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm toàn bộ vi phạm tại xã Đà Bắc.

Cây mỡ và cỏ mới trồng vẫn còn nguyên.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau gần một tháng kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, các cá nhân vi phạm đã bước đầu khắc phục hậu quả. Cơ sở homestay đã tháo dỡ sân thể thao. Trường hợp ông Phạm Duy Quang lấn chiếm lòng hồ đã phá bỏ kè đá; tuy nhiên, kè đá hai bên và phần đất đổ lấn chiếm hồ vẫn còn nguyên.

Lãnh đạo UBND xã Đà Bắc cho biết, địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan. Đồng thời, UBND xã yêu cầu các cá nhân vi phạm phải hoàn thành việc khắc phục hậu quả trong 20 ngày sau khi ban hành quyết định xử phạt.

Hình ảnh khu đất nguyên trạng ban đầu (ảnh trái) và sau khi các cá nhân lấn chiếm (ảnh phải).

Ngoài ý kiến trực tiếp như trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cũng vừa ban hành văn bản chỉ đạo. Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xã Đà Bắc khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm, bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng hành vi, đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Địa phương được yêu cầu đôn đốc các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, đặc biệt là thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi xảy ra vi phạm. Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 31/3/2026 để theo dõi, chỉ đạo.

Hình ảnh các cá nhân lấn chiếm hồ Hòa Bình trước (bên trái) và sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vi phạm (bên phải).

Ngoài Đà Bắc, UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ đầu. Trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm hoặc xử lý không kịp thời, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh.

#đất đai #xã Đà Bắc #hồ Hòa Bình #vi phạm #xử lý #quản lý đất đai

