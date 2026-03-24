Colombia: Rơi máy bay quân sự chở 125 người và đạn dược

TPO - Ít nhất 34 người đã thiệt mạng khi một máy bay của Không quân Colombia chở 125 người gặp sự cố ở khu vực Amazon phía nam nước này.

Theo hãng tin Reuters, vụ tai nạn xảy ra ngày 23/3, khi chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 đang cất cánh từ Puerto Leguizamo (thuộc Colombia, giáp biên giới với Peru).

Chiếc máy bay đã đâm sầm xuống đất chỉ cách nơi cất cánh khoảng 1,5 km, và đạn dược trên máy bay đã phát nổ do hỏa hoạn.

“Thật không may, thông tin ban đầu cho thấy có 34 người đã thiệt mạng”, Thị trưởng Puerto Leguizamo - Luis Emilio Bustos - nói với Reuters. Tình trạng của những người còn lại trên máy bay chưa được xác định.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez, chiếc máy bay đủ điều kiện cất cánh, và không có dấu hiệu của "một cuộc tấn công của các thế lực bất hợp pháp".

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Video từ hiện trường do đài truyền thông địa phương BluRadio công bố cho thấy những cột khói dày đặc bốc lên từ đống đổ nát, bao quanh bởi thảm cỏ rậm rạp và rừng rậm. Một đoạn video đã ghi lại cảnh chiếc máy bay lao thẳng xuống đất chỉ vài giây sau khi cất cánh.

Trước đó, Không quân Colombia đã báo cáo tổng cộng 121 người có mặt trên máy bay, bao gồm 110 binh sĩ và 11 thành viên phi hành đoàn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa con số này và số liệu do chính quyền địa phương báo cáo.