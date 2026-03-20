Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Quân đội Iran dùng tên lửa nội địa bắn trúng máy bay F-35 của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ bằng vũ khí phòng không và công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh máy bay bị trúng đạn.

Trước đó, ngày 19/3, CNN đưa tin máy bay F-35 của Mỹ bị hư hại nhưng đã có thể hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực. Hai nguồn thạo tin nói với CNN, rằng chiếc máy bay được cho là bị trúng hỏa lực của Iran.

“Tình trạng của chiếc máy bay chiến đấu vẫn chưa rõ ràng và đang được điều tra. Khả năng nó bị rơi là rất cao”, IRGC cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng hơn 125 máy bay không người lái tầm xa của Mỹ và Israel đã bị đánh chặn trong suốt cuộc xung đột.

Hình ảnh do IRGC công bố cho thấy một chiếc máy bay, dường như trùng khớp với máy bay F-35, bị bắn trúng bởi một vật thể chưa xác định.

(Nguồn: RT)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận một chiếc máy bay F-35 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran”. Bộ Tư lệnh không xác nhận cũng không phủ nhận việc máy bay có bị trúng hỏa lực từ mặt đất hay không.

“Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc đang được điều tra”, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Hawkins cho biết.

Vũ khí được sử dụng để tấn công máy bay Mỹ dường như là loại tên lửa “358”, hay còn gọi là SA-67, một loại tên lửa đất-đối-không do Iran tự sản xuất và được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 2010.

Giới quan sát tin rằng loại vũ khí này kết hợp các đặc tính của đạn phòng không thông thường và máy bay không người lái tầm xa, được cho là có khả năng bay lượn trên không trong thời gian dài và chờ đợi mục tiêu để tấn công.

Đây là vụ đánh chặn máy bay F-35 được xác nhận đầu tiên trong cuộc xung đột ở Iran. Những chiếc máy bay này, có giá trung bình khoảng 100 triệu USD/chiếc, đã được cả Mỹ và Israel sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công vào Iran.

RT
#máy bay chiến đấu #F-35 #Mỹ #Iran #Israel #tên lửa Iran

