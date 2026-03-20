Quân đội Iran dùng tên lửa nội địa bắn trúng máy bay F-35 của Mỹ

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ bằng vũ khí phòng không và công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh máy bay bị trúng đạn.

Trước đó, ngày 19/3, CNN đưa tin máy bay F-35 của Mỹ bị hư hại nhưng đã có thể hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực. Hai nguồn thạo tin nói với CNN, rằng chiếc máy bay được cho là bị trúng hỏa lực của Iran.

“Tình trạng của chiếc máy bay chiến đấu vẫn chưa rõ ràng và đang được điều tra. Khả năng nó bị rơi là rất cao”, IRGC cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng hơn 125 máy bay không người lái tầm xa của Mỹ và Israel đã bị đánh chặn trong suốt cuộc xung đột.

Hình ảnh do IRGC công bố cho thấy một chiếc máy bay, dường như trùng khớp với máy bay F-35, bị bắn trúng bởi một vật thể chưa xác định.

(Nguồn: RT)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận một chiếc máy bay F-35 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran”. Bộ Tư lệnh không xác nhận cũng không phủ nhận việc máy bay có bị trúng hỏa lực từ mặt đất hay không.

“Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc đang được điều tra”, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Hawkins cho biết.

Vũ khí được sử dụng để tấn công máy bay Mỹ dường như là loại tên lửa “358”, hay còn gọi là SA-67, một loại tên lửa đất-đối-không do Iran tự sản xuất và được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 2010.

Giới quan sát tin rằng loại vũ khí này kết hợp các đặc tính của đạn phòng không thông thường và máy bay không người lái tầm xa, được cho là có khả năng bay lượn trên không trong thời gian dài và chờ đợi mục tiêu để tấn công.

Đây là vụ đánh chặn máy bay F-35 được xác nhận đầu tiên trong cuộc xung đột ở Iran. Những chiếc máy bay này, có giá trung bình khoảng 100 triệu USD/chiếc, đã được cả Mỹ và Israel sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công vào Iran.