Mỹ - Israel ra tuyên bố trái ngược về cuộc tấn công mỏ khí đốt Iran

Minh Hạnh

TPO - Cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt của Iran được phối hợp với Mỹ nhưng sẽ không lặp lại, ba quan chức Israel cho biết, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không biết trước về cuộc tấn công này.

image-1773940507852.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đêm 18/3, quân đội Israel tấn công mỏ khí đốt Pars của Iran, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Tehran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Qatar và khắp Trung Đông, đánh dấu sự leo thang lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Không lâu sau đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố trên mạng xã hội, rằng Washington "không biết gì về cuộc tấn công mỏ khí đốt Pars”, và Israel sẽ không tấn công mục tiêu này thêm nữa, trừ khi Iran tấn công Qatar.

Theo ba quan chức Israel giấu tên được Reuters dẫn lời, cuộc tấn công là hoạt động chung của Mỹ và Israel. Nhưng nước này không ngạc nhiên trước những bình luận của ông Trump.

Họ mô tả tình hình lần này tương tự như những gì đã diễn ra sau khi Israel tấn công các kho nhiên liệu ở Iran vài tuần trước. Sau những cuộc tấn công đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói rằng “đây không phải là các cuộc tấn công của chúng tôi".

Vùng Vịnh yêu cầu lời giải thích từ Nhà Trắng

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà máy khí đốt lớn nhất thế giới ở Qatar, nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu ở Ả-rập Xê-út và buộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất phải đóng cửa một số cơ sở khí đốt.

Sau cuộc tấn công của Iran, các nước Ả-rập vùng Vịnh đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump giải thích, trong đó một quốc gia đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

CENTCOM giải thích với quốc gia này rằng Washington không được thông báo trước về cuộc tấn công của Israel.

Đại diện quốc gia đó tiếp tục liên hệ với đặc phái viên của ông Trump - Steve Witkoff. Ông Witkoff được cho là đã nói, mặc dù cuộc tấn công không phải là một chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel, nhưng Washington đã được thông báo trước về nó.

Mỹ và Israel đã nhiều lần tìm cách nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ trong cuộc tấn công vào Iran, nhưng các quan chức ở cả hai phía đều thừa nhận rằng mục tiêu của họ không giống nhau.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard nói tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện, rằng trong khi Israel tập trung vào "việc vô hiệu hóa giới lãnh đạo Iran", thì Mỹ tập trung phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo và hải quân của Iran.

Reuters
Xem thêm

Cùng chuyên mục