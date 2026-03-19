Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng, kỳ vọng mở ra thời kỳ ổn định ở Thái Lan

TPO - Ông Anutin Charnvirakul đã tái đắc cử chức Thủ tướng Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, giành được nhiệm kỳ mới có thể mở ra một thời kỳ ổn định hiếm hoi cho Thái Lan - quốc gia từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi những biến động và bất ổn chính trị.

Ông Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Anutin của đảng Bhumjaithai đã đánh bại đối thủ lớn nhất của mình - ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân tiến bộ, và trở thành thủ tướng Thái Lan đầu tiên tái đắc cử trong hai thập kỷ, cho thấy sự biến động đã đeo bám nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á trong suốt một thời gian dài.

Phần lớn thành công của ông Anutin đến từ sự nhanh nhạy khi nắm bắt sự suy yếu của đảng Pheu Thai, trước hết bằng cách từ bỏ chính phủ liên minh của đảng này, sau đó nhanh chóng thành lập chính phủ riêng khi người tiền nhiệm của ông bị phế truất.

Liên minh cầm quyền của đảng Bhumjaithai với đảng Pheu Thai và một nhóm các đảng nhỏ khác vẫn nhận được sự tín nhiệm, với việc ông Anutin dễ dàng đạt được mốc 251 phiếu cần thiết để tái đắc cử.

Liên minh của ông Anutin dự kiến ​​sẽ kiểm soát 292 trong số 499 ghế tại quốc hội.

Trước thềm cuộc bầu cử, ông Anutin (59 tuổi), cam kết sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc thành lập nội các và giải quyết các vấn đề của Thái Lan.

"Tiếng nói của các bạn đều được lắng nghe", ông nói với các nghị sĩ. "Tôi sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu chính phủ. Tất cả chúng ta đều có cùng mục tiêu - vì hạnh phúc của người dân”.

Khả năng dung hòa các phe phái chính trị có thể được coi là tài sản lớn nhất của ông Anutin, một số nhà phân tích nhận định, khi đảng Bhumjaithai đã tránh được sự phản đối của quân đội và ngành tư pháp Thái Lan, những người đã gây ra sự sụp đổ của nhiều chính phủ và đảng phái.

Napon Jatusripitak, một nhà khoa học chính trị tại Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, cho biết với việc đảng Bhumjaithai nắm quyền ở cả thượng viện và hạ viện, cùng với việc các trục quyền lực thể chế của Thái Lan dường như đang đứng sau ông Anutin, triển vọng ổn định trung hạn là khá tốt.

"Người dân có lý do chính đáng để tin rằng chính phủ này có thể tồn tại lâu dài, đặc biệt là vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, trọng tài và các cầu thủ cùng đứng về một phía", Napon nói.