Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục tăng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, cho thấy tác động kinh tế đến thời điểm hiện tại vẫn hạn chế hơn so với dự đoán của ông trước khi cho phép Mỹ tấn công Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã nói, nếu tôi làm vậy, giá dầu sẽ tăng, nền kinh tế sẽ suy giảm một chút. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, thậm chí tồi tệ hơn nhiều”, Tổng thống Trump nói hôm 19/3 trong cuộc gặp song phương tại Phòng Bầu dục với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Khi được hỏi liệu ông có dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran hay không, tổng thống cho biết ông sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để giúp ổn định giá cả.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng trước tình trạng căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Giá dầu Brent tăng vọt lên 115 USD/thùng vào sáng 19/3 sau khi các cuộc tấn công của Israel kích hoạt đòn trả đũa của Iran nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Cũng tại sự kiện ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump xác nhận, ông có thể sẽ yêu cầu tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc thêm 200 tỷ USD, gọi đó là "cái giá nhỏ phải trả" để đảm bảo quân đội có đủ mọi thứ cần thiết trong các hoạt động, bao gồm cả cuộc chiến với Iran.

“Chúng ta muốn ở trong tình trạng tốt nhất, tốt nhất từ ​​trước đến nay”, ông nói. “Đó là một cái giá nhỏ phải trả để đảm bảo chúng ta luôn ở đỉnh cao”.

Tổng thống Trump không cung cấp chi tiết về việc Lầu Năm Góc cần khoản tiền đó để làm gì, chỉ nói rằng ông muốn đảm bảo quân đội có “lượng đạn dược khổng lồ”. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc Mỹ đang thiếu bất kỳ loại vũ khí nào, lập luận rằng chính quyền đang sử dụng các nguồn lực một cách “thận trọng”.

“Chúng tôi yêu cầu tăng ngân sách vì nhiều lý do, vượt xa cả chiến dịch ở Iran”, ông Trump nói. “Đặc biệt là về vũ khí”.

Khi được hỏi về thông tin của Reuters rằng có phải chính quyền Mỹ đang xem xét triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ đến Trung Đông hay không, ông Trump phủ nhận.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN trước đó cùng ngày, rằng “chưa có quyết định về việc điều động bộ binh vào thời điểm này".

CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi #Trung Đông #Israel #Iran #giá dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục