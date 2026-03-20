Thủ tướng Netanyahu nói Israel và Mỹ đang 'bảo vệ toàn thế giới' bằng chiến dịch ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel và Mỹ đang “bảo vệ toàn thế giới” thông qua chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo ở Jerusalem, ngày 19/3. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/3, Thủ tướng Netanyahu cho biết, các cuộc tấn công của Israel đã làm suy yếu đáng kể khả năng quân sự của Iran.

Ông Netanyahu tuyên bố, Tehran không còn có thể làm giàu uranium hoặc chế tạo tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho những tuyên bố này.

“Chúng ta đang chiến thắng và Iran đang bị tàn phá”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel cho biết, chiến dịch quân sự được tiến hành nhằm mục đích loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran “trước khi chúng được chôn sâu dưới lòng đất và trở nên miễn nhiễm với các cuộc không kích”.

Ông nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng hai người “có cùng quan điểm”, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel đã lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột.

“Bạn thực sự nghĩ ai đó có thể yêu cầu Tổng thống Trump phải làm gì?”, ông Netanyahu nói.

“Tôi không nghĩ rằng có hai nhà lãnh đạo nào từng phối hợp tốt đến vậy”, ông nói thêm, cho biết ông thường xuyên trao đổi với Tổng thống Trump. “Nhưng cuối cùng, ông ấy tự đưa ra quyết định của mình và tôi tôn trọng điều đó”.

Thủ tướng Netanyahu xác nhận, Israel “hành động đơn phương” khi tấn công mỏ khí đốt Pars của Iran.

“Nhưng Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi tạm dừng các cuộc tấn công trong tương lai, và chúng tôi sẽ làm như vậy”, ông Netanyahu nói.

Những phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra khi Israel tiếp tục chiến dịch chống lại các mục tiêu có liên hệ với Iran, gây ra lo ngại về sự leo thang và khả năng gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Netanyahu nhận định, tình trạng bất ổn đang gia tăng ở Tehran, và ông bắt đầu thấy những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran.

Thủ tướng Israel cho rằng, các nhà lãnh đạo Iran có thể gặp khó khăn trong việc củng cố quyền lực sau những diễn biến gần đây.

