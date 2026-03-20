Thế giới

Google News

Iran muốn UAE bồi thường cho các cuộc tấn công của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Iran đang tìm kiếm sự bồi thường từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), cáo buộc nước này tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

(Ảnh: Reuters)

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - Amir Saeid Iravani - nói rằng, quyết định của UAE trong việc cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc tấn công đã cấu thành “hành vi sai trái”.

Do đó, theo Tehran, UAE có trách nhiệm phải bồi thường cho tất cả thiệt hại vật chất và tinh thần mà Iran phải gánh chịu.

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào những căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh.

Đêm 18/3, sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt Pars của Iran, Tehran đã đáp trả bằng cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng ở UAE, Qatar, Ả-rập Xê-út và Kuwait.

Các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà máy khí đốt lớn nhất thế giới ở Qatar, một nhà máy lọc dầu ở Ả-rập Xê-út, buộc UAE phải đóng cửa một số cơ sở khí đốt và gây ra hỏa hoạn tại hai nhà máy lọc dầu của Kuwait.

Sai lầm của Mỹ

Trong một bài bình luận trên tờ The Economist, Ngoại trưởng Oman - Badr Albusaidi, người từng làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran trước khi chiến tranh nổ ra - đã kêu gọi các đồng minh của Mỹ can thiệp và giúp chấm dứt điều mà ông gọi là một “cuộc chiến tranh bất hợp pháp”.

Ông Albusaidi gọi cuộc chiến là “sai lầm lớn nhất” của chính quyền Tổng thống Trump, viện dẫn tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu và an ninh khu vực.

Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm cả Oman, trong nhiều thập kỷ qua đã mua vũ khí của Mỹ và cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự với hy vọng ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Hòa bình và thịnh vượng tương đối mà những quốc gia này từng được hưởng hiện đang bị đe dọa, ông Albusaidi viết, vì Mỹ đã “mất kiểm soát chính sách đối ngoại của chính mình”.

“Câu hỏi dành cho những người bạn của Mỹ rất đơn giản: Chúng ta có thể làm gì để giải thoát nước Mỹ khỏi những vướng mắc không mong muốn này?”, ông nói.

Ngoại trưởng Badr Albusaidi cho biết, dường như Israel đã “thuyết phục” Mỹ rằng đó sẽ là một cuộc chiến dễ thắng. Nhưng để đạt được mục tiêu của Israel, Mỹ sẽ phải đưa quân đội lên thực địa và cam kết với kiểu chiến tranh trường kỳ mà ông Trump đã thề sẽ chấm dứt.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #Israel #Trung Đông #UAE #bồi thường

