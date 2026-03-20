Tổng thống Mỹ so sánh chiến dịch tấn công Iran với trận Trân Châu Cảng

TPO - Khi một phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng vì sao ông không thông báo cho các đồng minh như Nhật Bản về ý định tấn công Iran, ông đã trả lời bằng ví dụ về trận Trân Châu Cảng trong Thế chiến II.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

“Bạn không thể phát tín hiệu quá nhiều. Bạn biết đấy, khi chúng ta bắt đầu tấn công, chúng ta tấn công rất mạnh mẽ. Và chúng ta không nói với ai về điều đó vì chúng ta muốn có yếu tố bất ngờ”, Tổng thống Trump nói hôm 19/3 trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Phòng Bầu dục.

“Còn ai hiểu rõ về yếu tố bất ngờ hơn Nhật Bản”, ông Trump nói. “Vì sao Nhật Bản không nói với chúng tôi về trận Trân Châu Cảng? Đúng không?”.

Lời nhắc đến cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng gợi nhớ đến sự kiện khiến hơn 2.400 người Mỹ thiệt mạng và đẩy Mỹ vào Thế chiến II năm 1941.

Cũng tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, rằng ông hài lòng với mức độ ủng hộ mà ông nhận được từ Nhật Bản đối với các hành động quân sự của Mỹ ở Iran. Ông so sánh thái độ của Tokyo với các đồng minh khác của Mỹ ở châu Âu, những đồng minh ít lên tiếng ủng hộ hơn trong cuộc xung đột hiện tại.

“Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ và mối quan hệ tuyệt vời với Nhật Bản trong mọi vấn đề”, ông Trump nói. “Và tôi tin rằng, dựa trên những tuyên bố mà họ đưa ra cho chúng tôi ngày hôm qua, ngày hôm kia, họ thực sự đang nỗ lực hết mình”.

Sau đó, ông nói thêm một câu ngắn gọn: “Không giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương".

Trước đó cùng ngày, một nhóm các quốc gia châu Âu và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung lên án cuộc tấn công của Iran vào các tàu thương mại ở Vịnh Ba Tư và việc đóng cửa Eo biển Hormuz, đồng thời cho biết họ sẵn sàng đóng góp vào “những nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển”.

Ông Trump từng chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì không hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Mỹ đối với Iran. Tổng thống nói với các phóng viên hôm 17/3, rằng ông tin liên minh phòng thủ này đang “mắc một sai lầm rất ngớ ngẩn”.

Sau đó, tổng thống bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ “tăng cường hỗ trợ”, viện dẫn sự phụ thuộc của quốc gia này vào Eo biển Hormuz để nhập khẩu dầu mỏ.

Đáp lại, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nói với Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp ngày 19/3, rằng bà có những đề xuất cụ thể để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, vốn đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Trung Đông.

“Tôi thực sự mong chờ cuộc thảo luận của chúng ta, đặc biệt là tập trung vào hợp tác về an ninh kinh tế, trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng và khoáng sản đất hiếm”, bà Takaichi nói. “Tôi cũng có những đề xuất cụ thể để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu”.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã tuyên bố mở rộng hợp tác, bao gồm khoản đầu tư lên tới 73 tỷ đô la của Nhật Bản vào các dự án năng lượng của Mỹ, và một kế hoạch hành động để phát triển các nguồn cung thay thế cho Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng và đất hiếm.