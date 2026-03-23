Israel xác nhận bắn hỏa lực 'nhầm mục tiêu' khiến dân thường thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Israel cho biết, lực lượng này đã bắn pháo vào nhầm vị trí khiến một thường dân Israel thiệt mạng gần biên giới Li-băng.

image-1774270437769.jpg
(Ảnh: Reuters)

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), năm quả đạn pháo đã được bắn về phía khu định cư Misgav Am của Israel thay vì vào Li-băng.

Ít nhất một trong số các quả đạn pháo đã bắn trúng hai chiếc xe trên một con đường ở Misgav Am. Ông Ofer Moskovitz - 60 tuổi, cư dân địa phương, ngồi trên một trong hai chiếc xe nói trên - đã thiệt mạng.

Tuần trước, ông Moskovitz đã trả lời phỏng vấn Reuters và cho biết ông lo lắng về cuộc giao tranh ở biên giới. “Cứ năm phút lại có tiếng bom nổ”, ông Moskovitz nói.

Trong một tuyên bố, Thiếu tướng Rafi Milo - người đứng đầu bộ chỉ huy phía bắc của quân đội Israel - cho biết: "Ông Moskovitz đã thiệt mạng bởi hỏa lực của chính lực lượng chúng ta, trong một chiến dịch mà mục đích duy nhất là bảo vệ họ”.

Theo IDF, nguyên nhân vụ việc được cho là do pháo được bắn đi ở góc độ không chính xác và không tuân thủ các quy trình cần thiết.

Ban đầu, IDF cho rằng khu định cư Misgav Am đã bị trúng hỏa lực từ Li-băng. Nhưng vài giờ sau, quân đội Israel thông báo đang xem xét khả năng bắn đạn pháo nhầm chỗ.

Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ và trên không quy mô lớn vào Li-băng để loại bỏ Hezbollah, một lực lượng dân quân hùng mạnh thân Iran.

Chính quyền Li-băng cho biết, hơn một nghìn người đã thiệt mạng và một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cái chết của ông Moskovitz là trường hợp thường dân tử vong đầu tiên được báo cáo ở Israel. Ngoài ra, hai binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các hoạt động giao tranh trên biên giới.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
