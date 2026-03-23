Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran doạ 'đóng băng' vùng Vịnh bằng thuỷ lôi nếu các đảo bị tấn công

Minh Hạnh

TPO - Hội đồng Quốc phòng Iran cảnh báo sẽ triển khai thuỷ lôi để phong toả toàn bộ Vịnh Ba Tư, nếu Mỹ và Israel tấn công bờ biển phía nam và các đảo của nước này.

image-1774261395189.jpg
(Ảnh: Reuters)

Theo Axios, Mỹ đang xem xét các kế hoạch kiểm soát hoặc phong tỏa đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran - để gây áp lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz cho tất cả các hoạt động vận tải biển.

Bình luận về thông tin này, Hội đồng Quốc phòng Iran ngày 23/3 cho biết: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công bờ biển hoặc các đảo của Iran cũng sẽ bị đáp trả bằng việc rải thuỷ lôi tất cả các tuyến đường tiếp cận ở vùng Vịnh, với nhiều loại thủy lôi khác nhau, bao gồm cả thủy lôi nổi có thể được thả từ bờ biển”.

"Trong trường hợp này, toàn bộ vùng Vịnh sẽ rơi vào tình trạng tương tự như eo biển Hormuz trong một thời gian dài. Và trách nhiệm sẽ thuộc về họ”.

Hội đồng cũng nhắc lại rằng, tàu thuyền của các quốc gia không tham chiến chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz bằng cách phối hợp với Iran.

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tối hậu thư khuyến cáo Iran nên mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ tới, hoặc Mỹ sẽ tấn công phá hủy các nhà máy điện của nước này.

Ngay sau đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công cơ sở hạ tầng khu vực nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa.

Minh Hạnh
#Mỹ #Iran #Eo biển Hormuz #thuỷ lôi #Vịnh Ba Tư #Israel

Xem thêm

Cùng chuyên mục