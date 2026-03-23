Iran doạ 'đóng băng' vùng Vịnh bằng thuỷ lôi nếu các đảo bị tấn công

TPO - Hội đồng Quốc phòng Iran cảnh báo sẽ triển khai thuỷ lôi để phong toả toàn bộ Vịnh Ba Tư, nếu Mỹ và Israel tấn công bờ biển phía nam và các đảo của nước này.

Theo Axios, Mỹ đang xem xét các kế hoạch kiểm soát hoặc phong tỏa đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran - để gây áp lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz cho tất cả các hoạt động vận tải biển.

Bình luận về thông tin này, Hội đồng Quốc phòng Iran ngày 23/3 cho biết: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công bờ biển hoặc các đảo của Iran cũng sẽ bị đáp trả bằng việc rải thuỷ lôi tất cả các tuyến đường tiếp cận ở vùng Vịnh, với nhiều loại thủy lôi khác nhau, bao gồm cả thủy lôi nổi có thể được thả từ bờ biển”.

"Trong trường hợp này, toàn bộ vùng Vịnh sẽ rơi vào tình trạng tương tự như eo biển Hormuz trong một thời gian dài. Và trách nhiệm sẽ thuộc về họ”.

Hội đồng cũng nhắc lại rằng, tàu thuyền của các quốc gia không tham chiến chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz bằng cách phối hợp với Iran.

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tối hậu thư khuyến cáo Iran nên mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ tới, hoặc Mỹ sẽ tấn công phá hủy các nhà máy điện của nước này.

Ngay sau đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công cơ sở hạ tầng khu vực nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa.