Iran cảnh báo đáp trả tương xứng các mối đe dọa từ Mỹ

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ, nhấn mạnh rằng bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả bằng phản ứng tương xứng, mang tính răn đe.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai (23/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lên tiếng về những cáo buộc gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng lực lượng này có ý định nhắm mục tiêu vào các nhà máy khử muối trong khu vực và làm gián đoạn dịch vụ cho người dân địa phương.

Ngược lại, phía Iran cho rằng chính quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dân sự, bao gồm một trường học tại thành phố Minab và nhiều hạ tầng liên quan đến nguồn nước, trong đó có nhà máy khử muối trên đảo Qeshm.

"Thứ nhất, chính quân đội Mỹ tấn công vào một trường học ở thành phố Minab và cho đến nay đã nhắm mục tiêu vào năm địa điểm cơ sở hạ tầng nước, bao gồm cả nhà máy khử muối trên đảo Qeshm", tuyên bố cho biết.

IRGC cũng liệt kê một loạt cáo buộc khác, cho rằng cơ sở y tế, trung tâm cứu trợ và trường học của Iran từng bị tấn công nhưng Tehran đã kiềm chế, không đáp trả.

Tuy nhiên, lực lượng này cảnh báo, nếu Mỹ nhắm vào các cơ sở sản xuất điện của Iran, họ sẽ lập tức đáp trả bằng cách tấn công chuỗi cung ứng điện của đối phương.

"Chúng tôi quyết tâm đáp trả mọi mối đe dọa ở cùng mức độ để tạo ra sự răn đe", tuyên bố nêu rõ, đồng thời khẳng định Mỹ "chưa hiểu hết năng lực" của Iran và sẽ phải chứng kiến điều đó trên chiến trường.

Trước đó, IRGC thông báo đã thực hiện thành công đợt tấn công thứ 75 trong chiến dịch trả đũa đang diễn ra mang tên Lời Hứa Chân Thật 4, nhắm vào nhiều mục tiêu của Mỹ và Israel.

Theo IRGC, chiến dịch này nhắm mục tiêu chính xác vào các vị trí triển khai quân sự mới và nơi trú ẩn của quân đội Israel trên khắp các khu vực, dựa trên thông tin tình báo tác chiến.

Ngoài ra, lực lượng này cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tấn công căn cứ không quân Prince Sultan ở Al-Kharj, Ả Rập Xê Út, một trung tâm quan trọng cho việc triển khai các hoạt động không kích của quân đội Mỹ.