Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Anh đưa tàu ngầm hạt nhân đến Biển Ả-rập, chuẩn bị cho kịch bản leo thang

Minh Hạnh

TPO - Tờ Daily Mail đưa tin, một tàu ngầm hạt nhân của Anh được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đã đến Biển Ả-rập, mang lại cho Anh khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nếu xung đột khu vực leo thang.

image-1774151522517.jpg
(Ảnh: AA)

Tàu ngầm HMS Anson, được trang bị tên lửa Tomahawk Block IV (tầm bắn 1.600 km) và ngư lôi Spearfish, đã rời Perth hồi đầu tháng này và di chuyển khoảng 8.700 km đến Biển Ả-rập.

Tàu ngầm này định kỳ nổi lên mặt nước để liên lạc với Bộ Chỉ huy Liên hợp Thường trực của Anh tại Northwood, nơi bất kỳ lệnh phóng nào cũng sẽ được Thủ tướng phê chuẩn và được chuyển tiếp bởi tham mưu trưởng.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận vị trí của tàu ngầm, cho biết chính phủ sẽ không cung cấp chi tiết về các hoạt động hoặc triển khai cụ thể, đồng thời nói thêm rằng năng lực trong khu vực được "xem xét liên tục".

Việc triển khai tàu ngầm diễn ra sau khi London cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công các vị trí của Iran đe dọa Eo biển Hormuz. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông cho rằng Anh đã “quá chậm trễ” trong việc tăng cường hỗ trợ.

Reuters
#Eo biển Hormuz #Anh #Mỹ #Iran #Trung Đông #tàu ngầm hạt nhân

