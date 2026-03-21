Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sát cánh cùng Iran

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các lãnh đạo Iran nhân dịp Tết cổ truyền Nowruz, khẳng định Mátxcơva vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran, Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trong thư chúc mừng gửi Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Nga Putin bày tỏ mong muốn người dân Iran “sẽ vượt qua những thử thách khắc nghiệt với sự tự trọng”. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm khó khăn này, Mátxcơva vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran.

Nga cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã đẩy toàn bộ Trung Đông xuống vực thẳm và gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng. Tổng thống Nga Putin trước đó cũng lên án vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran.

Tuy nhiên, Mátxcơva đã bác bỏ tin đồn của truyền thông phương Tây, rằng Nga đang đề xuất một thỏa thuận tình báo với Mỹ mà theo đó, Điện Kremlin “sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran, chẳng hạn như tọa độ chính xác các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông, nếu Mỹ ngừng cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về Nga”.

“Đây là tin giả”, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên Tổng thống Nga - khẳng định hôm 20/3.