Nhiều quan chức thiệt mạng trong xung đột, vì sao Iran vẫn để trống nhiều 'ghế nóng'?

Minh Hạnh

TPO - Đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn chưa công bố những người thay thế cho phần lớn các quan chức cấp cao thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ khi xung đột bùng phát.

image-1773739430733.jpg
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran - ông Ali Larijani, người vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel hôm 17/3. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của CNN, hiện chưa có những người kế nhiệm nào được chỉ định cho hơn một chục quan chức cấp cao mà sự ra đi của họ đã được truyền thông Iran xác nhận.

Trong số đó có các vị trí: Tham mưu trưởng quân đội, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Bộ trưởng Tình báo, chỉ huy lực lượng Basij…

Những quan chức an ninh cấp cao gần nhất được bổ nhiệm là vào đầu tháng 3. Cụ thể, ông Ahmad Vahidi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 1/3. Một ngày sau đó, một bộ trưởng quốc phòng lâm thời mới được công bố.

Mỹ và Israel đã hạ sát nhiều quan chức và chỉ huy cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên ngày 28/2. Con trai ông - Mojtaba Khamenei - sau đó được bổ nhiệm để kế nhiệm.

Theo các nhà phân tích, chính quyền có thể đã quyết định không đưa ra thông báo chính thức về những người kế nhiệm nhằm bảo vệ các quan chức giữ vai trò an ninh cấp cao. Ngoài ra, một số vị trí có thể chưa được bổ nhiệm.

Hầu hết các vị trí này đều cần sự chấp thuận của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, hoặc được ông trực tiếp bổ nhiệm.

“Hiện không rõ liệu Lãnh tụ Tối cao Khamenei có thể gặp gỡ các quan chức cấp cao hay không”, chuyên gia Hamidreza Azizi, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức, nhận xét.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, việc Mỹ và Israel hạ sát các quan chức cấp cao của Iran sẽ không thể làm tê liệt chính phủ nước này.

“Tôi không hiểu vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra điều này: Cộng hòa Hồi giáo Iran có một cấu trúc chính trị vững vàng với các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội đã được thiết lập”, ông Araghchi nói với tờ Al Jazeera.

“Sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân không ảnh hưởng đến cấu trúc này”.

“Dĩ nhiên, mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng riêng, và mỗi người đều đóng vai trò của mình - người thì tốt hơn, người thì kém hơn, nhưng quan trọng là hệ thống chính trị ở Iran rất vững chắc”, nhà ngoại giao này nói.

