Cuộc rút lui của tàu sân bay USS Gerald Ford phơi bày điểm yếu quân đội Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng việc tàu sân bay USS Gerald R. Ford rút khỏi Tây Á đã phơi bày điểm yếu trong sức mạnh của quân đội Mỹ.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm thứ Sáu (20/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhấn mạnh, rằng việc tàu sân bay Mỹ đột ngột rút lui và không thể hỗ trợ các lực lượng Mỹ trong khu vực là bằng chứng cho thấy năng lực quân sự của Washington "không như những gì được phô diễn".

IRGC cũng chỉ ra sự tương phản rõ rệt giữa thời điểm con tàu được triển khai với chiến dịch truyền thông rầm rộ của giới chức quân sự Mỹ và truyền thông phương Tây, với việc rút đi trong im lặng khi xung đột đang ở giai đoạn cao điểm.

"Mỹ đã tuyên truyền rộng khắp khi điều động tàu sân bay tới khu vực, nhưng sau đó con tàu lại rời đi một cách đáng ngờ khi xung đột đang ở giai đoạn cao điểm. Điều này phản ánh sự bế tắc của Mỹ và các đồng minh", IRGC nêu rõ.

Phía Mỹ cho biết con tàu phải di chuyển tới Đảo Crete để sửa chữa sau khi xảy ra một vụ cháy không liên quan đến tác chiến mà xảy ra tại khu vực giặt là trên tàu. Tuy nhiên, IRGC tỏ ra hoài nghi về lý do này, đặt câu hỏi về việc một tàu chiến trị giá hàng tỷ USD lại phải rời chiến trường vì sự cố như vậy.

Giới chức Mỹ khẳng định tàu vẫn hoạt động bình thường, dù vụ cháy khiến hơn 100 giường không thể sử dụng và hơn 200 thủy thủ phải kiểm tra sức khỏe do hít phải khói. Trước đó, tàu cũng từng gặp một số vấn đề kỹ thuật trong quá trình triển khai dài ngày.

IRGC cho rằng nguyên nhân sâu xa của việc rút lui là do lo ngại trước các lực lượng đối kháng trong khu vực. Tuyên bố đề cập việc tàu chuyển hướng tới căn cứ Mỹ và tránh đi qua eo biển Bab al-Mandab - tuyến hàng hải chiến lược gần Yemen.

Tuyên bố cũng cho rằng đây không phải trường hợp đầu tiên, dẫn ví dụ về tình trạng "bất ổn" tương tự được cho là đã xảy ra với tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Ấn Độ Dương.

Đồng thời, IRGC cảnh báo các lực lượng Iran vẫn duy trì sự hiện diện và trạng thái sẵn sàng cao tại các vùng biển khu vực.

Quỳnh Như
Press TV
#IRGC #USS Gerald Ford #quân sự Mỹ #tàu sân bay #xung đột khu vực #Yemen #chiến tranh #Mỹ #Israel #Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục