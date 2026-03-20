Tân lãnh tụ tối cao Iran đưa ra thông điệp mới

Quỳnh Như

TPO - Tân lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei vừa đưa ra thông điệp mới trong bối cảnh hàng loạt quan chức cấp cao của nước này thiệt mạng trong các đợt tấn công của Mỹ và Israel.

Trong thông điệp công bố hôm thứ Sáu (20/3), Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh: "Iran cần tước bỏ an ninh của đối phương bên trong lẫn bên ngoài, đồng thời cần đảm bảo an ninh cho tất cả người dân".

Thông điệp này được đưa ra sau khi Israel tấn công Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib vào đêm thứ Ba, một ngày sau vụ hạ sát quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani.

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Masoud Pezeshkian, ông Khamenei nhận định ông Khatib là một "cựu chiến binh kỳ cựu, khiêm tốn", đồng thời nhấn mạnh "sự thiếu vắng của ông cần phải được bù đắp bằng những nỗ lực gấp đôi" từ Cơ quan tình báo Iran.

Kể từ khi xung đột với Israel và Mỹ bùng phát vào cuối tháng Hai, Iran đã mất hàng chục quan chức và chỉ huy cấp cao.

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi được công bố kế nhiệm cha mình, Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ngay những ngày đầu xung đột.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông Mojtaba Khamenei đã bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công của Israel vào Tehran nhưng đã hồi phục.

CNN
#Iran #Lãnh tụ tối cao #Mojtaba Khamenei #an ninh #xung đột #Israel #Mỹ #quân sự

