Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Video Iran phóng hàng loạt tên lửa vào các cơ sở dầu mỏ có liên hệ với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 63 trong Chiến dịch trả đũa Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Israel. Mục tiêu được cho là các cơ sở dầu mỏ có liên hệ với Washington trong khu vực.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, giai đoạn tấn công mới nhất diễn ra vào ngày thứ Tư (18/3), sau các cuộc không kích gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Chiến dịch được thực hiện "với toàn bộ sức mạnh", đồng thời nhằm trả đũa cho sự ra đi của Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib và một số quan chức khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận ông Esmaeil Khatib - Bộ trưởng tình báo Iran đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do Israel thực hiện. Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quan chức tình báo cấp cao của Iran đã bị loại bỏ. Đây được xem là vụ hạ sát quan chức cấp cao thứ ba của Iran chỉ trong vòng hai ngày.

IRGC nhận định việc các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công đã đẩy xung đột sang một giai đoạn mới. Cơ quan này nhấn mạnh Iran không có kế hoạch mở rộng chiến sự sang các mục tiêu dầu mỏ hay gây tổn hại đến nền kinh tế của các nước láng giềng.

"Tuy nhiên, trước các hành động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, Iran buộc phải tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở năng lượng có liên hệ với Mỹ", IRGC lưu ý.

Ngoài ra, khoảng 80 mục tiêu quân sự và hậu cần của Israel đã bị tấn công tại nhiều khu vực, bao gồm các thành phố Rishon LeZion, Ramla, Lod (miền trung), Eilat (miền nam), cũng như Ramat Gan, Bnei Brak, Bat Yam và Holon gần Tel Aviv. Tất cả các mục tiêu đều bị tấn công chính xác bởi tên lửa đa đầu đạn và máy bay không người lái của Iran.

Press TV
