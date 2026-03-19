Video Iran phóng hàng loạt tên lửa vào các cơ sở dầu mỏ có liên hệ với Mỹ

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 63 trong Chiến dịch trả đũa Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Israel. Mục tiêu được cho là các cơ sở dầu mỏ có liên hệ với Washington trong khu vực.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, giai đoạn tấn công mới nhất diễn ra vào ngày thứ Tư (18/3), sau các cuộc không kích gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Chiến dịch được thực hiện "với toàn bộ sức mạnh", đồng thời nhằm trả đũa cho sự ra đi của Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib và một số quan chức khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận ông Esmaeil Khatib - Bộ trưởng tình báo Iran đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do Israel thực hiện. Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quan chức tình báo cấp cao của Iran đã bị loại bỏ. Đây được xem là vụ hạ sát quan chức cấp cao thứ ba của Iran chỉ trong vòng hai ngày.

IRGC nhận định việc các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công đã đẩy xung đột sang một giai đoạn mới. Cơ quan này nhấn mạnh Iran không có kế hoạch mở rộng chiến sự sang các mục tiêu dầu mỏ hay gây tổn hại đến nền kinh tế của các nước láng giềng.

"Tuy nhiên, trước các hành động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, Iran buộc phải tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở năng lượng có liên hệ với Mỹ", IRGC lưu ý.

Ngoài ra, khoảng 80 mục tiêu quân sự và hậu cần của Israel đã bị tấn công tại nhiều khu vực, bao gồm các thành phố Rishon LeZion, Ramla, Lod (miền trung), Eilat (miền nam), cũng như Ramat Gan, Bnei Brak, Bat Yam và Holon gần Tel Aviv. Tất cả các mục tiêu đều bị tấn công chính xác bởi tên lửa đa đầu đạn và máy bay không người lái của Iran.