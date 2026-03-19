Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 Đại tướng Phan Văn Giang dự nhiều hoạt động ý nghĩa tại Trung Quốc

TPO - Ngày 19/3, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng tham dự các hoạt động ý nghĩa tại Trung Quốc.

Trước đó, Lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc), với sự tham gia của lực lượng tiêu binh, cùng đông đảo người dân địa phương và học sinh.

Đông đảo người dân và học sinh tỉnh Quảng Ninh đã tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiễn Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam sang Trung Quốc tham dự chương trình giao lưu, sáng 19/3.

Tại lễ đón, Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nồng nhiệt chào đón Đại tướng Phan Văn Giang - Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, cùng các thành viên đoàn.

Sau lễ đón trọng thị, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng các thành viên của hai đoàn đại biểu đã tới thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng, cách cửa khẩu Đông Hưng khoảng 5km. Đơn vị này được thành lập vào tháng 9/1969, chủ yếu phụ trách công tác quản lý và kiểm soát khoảng 30km đường biên giới.

Tại Đại đội Biên phòng Đông Hưng, hai Bộ trưởng đã nghe báo cáo về nhiệm vụ, chức năng của đơn vị, tham quan cơ sở vật chất, trồng cây hữu nghị và xem thi đấu giao hữu thể thao giữa quân nhân hai nước. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Thượng tướng Đổng Quân chào đón Đại tướng Phan Văn Giang sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu lần thứ 10.

Tiếp nối truyền thống hữu nghị, thời gian qua Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng làm sâu sắc hợp tác thực chất, thường xuyên tổ chức hội đàm giữa cấp Bộ đội trưởng - Chỉ huy trưởng và trao đổi giữa đại diện chính quyền khu vực biên giới, định kỳ mỗi quý tổ chức Giao lưu hữu nghị cấp “Trạm - Đồn”, tổ chức các hoạt động giao lưu biên phòng.

Trong đó bao gồm các hoạt động như thiết lập đường dây nóng, trao đổi thư tín và hội đàm thực địa; kịp thời thông báo tình hình, xử lý ổn thỏa sự kiện biên giới.

Hai bên cũng thường xuyên tổ chức tuần tra chung, triển khai biện pháp quản lý, kiểm soát chung ở những khu vực trọng điểm, không ngừng tăng cường tin cậy lẫn nhau và hợp tác, cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Quan chức, tướng lĩnh cấp cao và người dân Trung Quốc chào đón Đại tướng Phan Văn Giang sang tham dự chương trình giao lưu.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu đã dự lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung - Việt ở Công viên Hữu nghị Trung - Việt, thành phố Đông Hưng.

Có diện tích khoảng 6.700 m2, công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm 29 liệt sĩ cách mạng của hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân.

Đây cũng là một trong những cơ sở giáo dục lòng yêu nước đầu tiên của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ở mặt trước phía Đông và phía Tây của bia tưởng niệm khắc tên của 9 liệt sĩ phía Việt Nam và 23 liệt sĩ phía Trung Quốc. Mặt sau của bia giới thiệu bối cảnh hai nước cùng chiến đấu, ca ngợi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai Bộ trưởng trồng cây hữu nghị.

Hai Bộ trưởng cũng đã tới tham quan Bia kỷ niệm “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển” nằm tại bến cảng du lịch Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc). Được xây dựng ngày 30/4/2015, bia có hình tháp đèn biển, trên bia khắc chữ song ngữ Trung - Việt.

Tháng 3/1968, được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Phòng Thành Cảng đã khởi động xây dựng cảng nhằm bảo đảm chiến đấu, mang mật danh “Công trình Quảng Tây 322”, mở ra tuyến vận tải biển bí mật dài 35 hải lý, phá vỡ sự phong tỏa trên biển của quân đội Mỹ đối với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong giai đoạn 1972-1973, tuyến vận tải này đã vận chuyển tổng cộng 161.800 tấn vật tư viện trợ cho Việt Nam, với hơn 1.000 lượt tàu thuyền. Đây được coi là tuyến sinh mệnh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam và được phía Việt Nam gọi là “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”.

﻿ Hai Bộ trưởng tới thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã tới tham quan Khu thí điểm (khu thực nghiệm) mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng. Đây là “công trình số 1” của thành phố Phòng Thành Cảng, tập trung trưng bày các thành tựu phát triển trong 3 lĩnh vực lớn gồm y học, dịch vụ y tế và dược phẩm...

Cùng ngày đã diễn ra Lễ tiễn đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam về nước tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng, kết thúc các hoạt động trong chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Hai Bộ trưởng xem thi đấu giao hữu cầu lông giữa quân nhân hai nước.

﻿ Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước dự lễ tưởng niệm, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung - Việt.