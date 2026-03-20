Iran xác nhận tướng Ali Mohammad Naini bị sát hại

TPO - Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Sáu (20/3) đưa tin, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Ali Mohammad Naini, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công phối hợp do Mỹ và Israel thực hiện.

"Tướng Ali Mohammad Naini đã tử vì đạo trong vụ tấn công của Mỹ và Israel rạng sáng nay", IRGC cho biết.

Hiện, phía Mỹ và Israel vẫn chưa bình luận về các thông tin này.

Thông tin được công bố chỉ vài giờ sau khi ông Naini bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng năng lực sản xuất tên lửa của Iran đã bị vô hiệu hóa. Người phát ngôn IRGC khẳng định Tehran vẫn duy trì hoạt động sản xuất tên lửa ngay cả trong điều kiện chiến tranh.

"Ngành công nghiệp tên lửa của chúng tôi đạt điểm 20 và không có gì đáng lo ngại về vấn đề này vì chúng tôi vẫn sản xuất tên lửa ngay cả trong điều kiện chiến tranh, và không có vấn đề gì đáng lo ngại trong việc dự trữ", ông nói.

Ali Mohammad Naini sinh năm 1957 tại Kashan, là một trong những nhân vật chủ chốt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Ông giữ chức phát ngôn viên chính thức kiêm phó trưởng ban phụ trách quan hệ công chúng của lực lượng này kể từ khi được Tư lệnh tối cao IRGC Hossein Salami bổ nhiệm vào năm 2024.

Ông được công nhận là một trong những chuyên gia hàng đầu của IRGC về các hoạt động tâm lý, quyền lực mềm và chiến tranh nhận thức. Trước khi đảm nhiệm vai trò người phát ngôn, ông từng giữ nhiều vị trí vị trí quan trọng trong IRGC và lực lượng Basij, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và tuyên truyền.