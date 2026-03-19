Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: ‘Iran bước vào cuộc xung đột với kho vũ khí lớn’

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thừa nhận Iran bước vào cuộc xung đột với kho vũ khí lớn, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch nhằm vào năng lực tên lửa của Tehran và khẳng định chiến sự vẫn đang diễn ra "đúng kế hoạch".

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc tối 19/3, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết, Mỹ vẫn đang đi "đúng kế hoạch" để đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến với Iran, song chưa đưa ra mốc thời gian cho việc kết thúc xung đột.

"Chúng tôi không muốn ấn định một khung thời gian cụ thể cho việc kết thúc chiến tranh. Kết cục cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump quyết định... Chúng tôi vẫn đang thực hiện theo kế hoạch", ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm thứ Năm.

Trả lời câu hỏi về việc Iran vẫn có khả năng tấn công các đồng minh của Mỹ bằng tên lửa, ông Hegseth thừa nhận "Iran bước vào cuộc xung đột này với một lượng lớn vũ khí".

"Đó là lý do chúng tôi tiếp tục hành động quyết liệt và mạnh mẽ nhất có thể nhằm vào năng lực tên lửa đạn đạo của họ", ông Pete Hegseth nói, đồng thời lưu ý Iran vẫn còn "một số khả năng nhất định".

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth xác nhận thông tin về việc Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt kế hoạch trình Quốc hội cấp hơn 200 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

"Tôi nghĩ con số đó có thể thay đổi", ông Pete Hegseth nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ làm việc với Quốc hội để đảm bảo đủ kinh phí cho các hoạt động hiện tại và tương lai, cũng như bổ sung đầy đủ kho đạn dược, thậm chí là vượt mức cần thiết.

Đề cập đến vấn đề hạt nhân, ông Hegseth cho biết Tổng thống Donald Trump "không thể dung thứ" việc Iran tiến gần hơn tới năng lực sở hữu vũ khí hạt nhân, bất chấp đánh giá trước đó của một quan chức tình báo Mỹ rằng chương trình này đã bị "xóa sổ" sau các cuộc không kích năm ngoái.

"Điều mà Tổng thống Trump sẽ không dung thứ là một chế độ như vậy ngày càng tiến gần hơn đến khả năng hạt nhân, thứ mà họ từng tuyên bố muốn sở hữu", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh cũng cho biết Mỹ từng nỗ lực theo đuổi một thỏa thuận nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo ông, Tehran dường như vừa kéo dài đàm phán, vừa tiếp tục tăng cường tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng thủ.

"Iran đã ngây thơ khi cho rằng Tổng thống Trump sẽ không hành động trước những diễn biến này", ông Hegseth nói.

Liên quan đến vấn đề thông tin và liên lạc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Mỹ đang tìm cách đối phó với tình trạng gián đoạn internet tại Iran, trong bối cảnh chính quyền nước này siết chặt kiểm soát kết nối.

"Về vấn đề internet, chúng tôi đang theo dõi việc chế độ này cố gắng kiểm soát chặt chẽ tối đa", ông Hegseth nói, đồng thời nhấn mạnh Mỹ "đang thực hiện các biện pháp đối phó", nhưng không thể công khai chi tiết.

Theo ông, việc truyền tải thông tin tới người dân Iran là cần thiết và phải "đúng đối tượng", đồng thời cáo buộc Tehran tạo ra "các báo cáo và hình ảnh giả mạo" nhằm định hướng nhận thức về cuộc chiến.

"Ngay cả người dân của họ cũng khó tiếp cận thông tin và liên lạc do các hạn chế được áp đặt, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm cách khắc phục điều đó", ông Pete Hegseth nói thêm.

Trong khi đó, sự gia tăng của các video và hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra liên quan đến cuộc xung đột cũng khiến việc phân biệt thật - giả ngày càng trở nên khó khăn hơn.